Paris a été surpris d'entrée par le Celtic Glosgow, mercredi 22 novembre. Les hommes d'Unai Emery ont en effet encaissé un but d'entrée au Parc des Princes, avant même la première minute de jeu, le premier encaissé depuis l'aventure européenne. Sur le premier corner du match, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain Moussa Dembélé a poussé la balle au fond des filets d'Alphonse Areola.



Quelques minutes plus tard, l'attaquant brésilien Neymar a égalisé (9), permettant ainsi à son club de revenir dans le match. Contrôlant parfaitement un ballon en provenance d'Adrien Rabiot, l'international a soulagé le public du Parc des Princes grâce à un tir croisé du pied gauche à ras de terre. Le gardien du Celtic Glasgow, Gordon, n'a rien pu faire. Relancé, le Paris Saint-Germain peut souffler après l'ouverture du score des Écossais.

La star brésilienne a même eu l'outrecuidance de signer un doublé à la 22e minute de jeu après un magnifique une-deux échangé avec l'Italien Marco Verratti.

Moins de sept minutes plus tard, c'est au tour d'Edinson Cavani de briller après un cafouillage dans la surface du Celtic Glasgow entre Kylian Mbappé et Neymar sur un centre de Dani Alvès. L'Uruguayen n'a eu qu'à s'emparer de la balle au point de penalty pour la glisser au fond des filets. C'est le 150e but de l'attaquant sous le maillot du PSG.

Kylian Mbappé a également pu soigner ses statistiques à la 35e minute après une puissante frappe du pied droit. Le gardien écossais Gordon aura bien tenté de dévier la balle. En vain.

De retour du vestiaire pour entamer la seconde mi-temps, le PSG a attendu la 74e minute pour retrouver le chemin des filets grâce à Marco Verratti d'un tir du pied droit.



Mais la démonstration ne s'arrête pas là. Edinson Cavani et Dani Alvès ont clôturé cette soirée de fête parisienne.

