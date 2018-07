Lyon-Amiens : l'OL s'impose et maintient la pression sur Marseille

publié le 14/04/2018 à 16:15

Lyon continue de mettre la pression sur Marseille. L'Olympique lyonnais a dominé Amiens à domicile samedi 14 avril, confortant ainsi son fauteuil de troisième. Les hommes de Bruno Génesio ont pris provisoirement une avance de trois points sur leur rival marseillais, qui affronte Troyes dimanche à 17h.





Mariano Diaz avait ouvert le score à la 30e minute de jeu au terme d'une belle action collective. Sur une passe décisive de Memphis Depay, l'Espagnol a éliminé deux Amiénois d'un crochet avant de frapper au but. Il signe ainsi son 18e but en Ligue 1. Memphis a ensuite doublé la mise à la 83e. Deux minutes plus tard, Bertrand Traoré a enfoncé le clou.

À noter que les Lyonnais ont retrouvé leur capitaine en cours de rencontre. Nabil Fékir est entré à la 75e minute.

L1-33e journée : programme et classement

Vendredi 13 avril :

20h45 : Angers - Nice (1-1)



Samedi 14 avril :

17h00 : Lyon - Amiens (3-0)

20h00 : Caen - Toulouse

Lille - Guingamp

Nantes - Dijon

Rennes - Metz

Strasbourg - Saint-Étienne



Dimanche 15 avril :

15h00 : Montpellier - Bordeaux

17h00 : Troyes - Marseille

21h00 : PSG - Monaco