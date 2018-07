Bastia ne voit plus le jour, Lille et Bordeaux font le spectacle

publié le 25/02/2017 à 20:07

Trois buts encaissés, aucun marqué, un expulsé (Yannick Cahuzac) et une 19e place alarmante. Voilà ce qu'il ressort de la défaite du SC Bastia sur le terrain d'Angers. Le Camerounais Karl Toko-Ekambi a signé un doublé avant que Grégory Bourillon ne finissent le travail à la 79e minute de jeu. Angers s'approche de la première partie de tableau et passe 11e avec 33 points.



Quel spectacle et quel scénario entre Lille et Bordeaux ! D'abord mené à la suite d'un très joli but de Valentin Vada (16e), le Losc a renversé la tendance en deux minutes. Nicolas De Préville (66e) sur penalty puis Eder au terme d'une action solitaire pensaient donner la victoire à l'équipe des Hauts de France. C'était sans compter sur Adam Ounas. Là-encore il lui a fallu quelques minutes pour signer un doublé fantastique.

Pas de but entre Nancy et Toulouse

Une reprise de volée contrée par Junior Alonso (78e minute), et une frappe enroulée "made in Robben" ont crucifié les Nordistes (14es, 29 unités). Grâce au jeune gaucher Bordeaux monte à la cinquième place de Ligue 1 et, avec 42 points, se retrouve à une longueur de Lyon (4e).

Dans les deux autres rencontres de la soirée, Rennes (8e, 36 points) est sorti vainqueur du derby breton face à Lorient (1-0). Le seul but de la rencontre a été inscrit par Giovanni Sio dès la 19e minute. Lorient ne profite pas de la défaite de Bastia et reste empêtré à la dernière place de la Ligue 1. (22 points). Toulouse (9e, 35 points) repart de son déplacement à Nancy (15e, 28 points) avec le point du match nul et vierge.

Le film de la soirée :



90e - Les quatre rencontres de la soirée sont terminées.



89e - Mavuba expulsé à son tour.



82e - Adam Ounas, entrée en jeu, signe un doublé et rend l'avantage à Bordeaux.



80e - Le SCO d'Angers marque son troisième but face à Bastia.



75e - Julian Palmieri est expulsé à Lille.



70e - Adam Ounas marque d'une belle volée pour Bordeaux. 2-2 entre Lille et Bordeaux.



63e - Eder donne l'avantage au Losc dans la foulée.



61e - Nicolas De Préville marque sur penalty et égalise pour Lille face à Bordeaux.



58e - Toko Ekambi double la mise face à Bastia.



46e - Coup d'envoi des 45 dernières minutes.



45e - Fin des premières périodes.



19e - Rennes et Sio ouvrent le score face à Lorient.



17e - Angers ouvre le score face à Bastia. Toko-Ekambi coupe un corner au premier poteau et catapulte une frappe de la tête dans les filets de Vincensini.



16e - Premier but de la soirée et il est pour Bordeaux. Valentin Vada est au bout d'un mouvement collectif fort joli.



1e - Début des quatre rencontres de la soirée.



19h45 - Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce live du multiplex de la 27e journée de Ligue 1

L1-27e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 24 février :

Nantes - Dijon : 3-1

Nice - Montpellier : 2-1



Samedi 25 février



Guingamp - Monaco : 1-2

Lille - Bordeaux : 2-3

Nancy - Toulouse : 0-0

Rennes - Lorient : 1-0

Angers - Bastia :3-0



Dimanche 26 février :

15h00 : Saint-Étienne - Caen

17h00 : Lyon - Metz

21h00 : Marseille - Paris