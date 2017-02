publié le 24/02/2017 à 20:41

Comme souvent cette saison, une équipe du trio de tête joue le match d'ouverture du week-end de championnat. Pour cette 27e journée c'est l'OGC Nice (3e, 56 points) qui lance les hostilités en accueillant le Montpellier Hérault Football Club (11e, 32 points). Il a l'occasion de se repositionner parmi le PSG (2e, 56 points) et Monaco (1er, 59 points). Ou de voir s'éloigner la course au titre.



Le supporters niçois peuvent être confiant avant le coup d'envoi. Déjà parce que leur équipe est invaincue à domicile cette saison (cas unique en Ligue 1). Ensuite car cela fait maintenant quatre saisons que les Héraultais n'ont plus gagné sur la Côte d'Azur en Ligue 1. Lucien Favre va aligner une équipe sans Alassane Pléa (11 buts, blessé) ni Mario Balotelli (9 buts, suspendu) en attaque. C'est la première fois que ce cas de figure se présente à lui. Le jeune Anastasios Donis (Grec de 20 ans prêté par la Juventus Turin) devrait être aligné en pointe. Il récupère Mickaël Le Bihan absent depuis 15 mois !

Nantes premier vainqueur du week-end

Côté Montpelliérain l'idée est de rester sur la bonne dynamique insufflée par le nouvel entraîneur Jean-Louis Gasset (trois victoires en quatre matches). En cas de victoire le club pourrait faire un joli bond en avant de trois rangs et se classer 8e derrière Bordeaux (39 points). Ikoné, Ninga et Rémy sont absents.

Plus tôt dans la journée Nantes a battu Dijon sur le score de 3 buts à 1. Les buteurs canaris sont Yacine Bammou (3e minute), Emiliano Sala (58e) sur un penalty concédé par Florent Balmont et Felipe Pardo d'un lob (très) excentré et (très) joli. Loïs Dony s'est fait expulser pour des mots déplacés envers l'arbitre. Léo Dubois a marqué contre son camp peu après la demi-heure de jeu.



Ce match était joué à 18h car les forces de polices sont réquisitionnées par une manifestation d'opposition à la venue de Marine Le Pen (samedi 25) et à son meeting (dimanche 26 février).

Le film du match :

46e - Début de la seconde période.



45e - C'est la pause à l'Allianz Riviera. Montpellier mène logiquement à Nice.



13e - Ouverture du score de Steve Mounié pour Montpellier ! Arnaud Souquet dégage un ballon chaud directement dans le dos de Wylan Cyprien. Le cuir retombe parfaitement dans les pieds de l'attaquant héraultais qui marque assez facilement.



1e - Le coup d'envoi est donné par les visiteurs.



20h45 - La composition de Jean-Louis Gasset (4-2-3-1) : Pionnier - Mukiele, Hilton (cap.), Congré, Roussillon - Skhiri, Sylla - Lasne, Boudebouz, Sességnon - Mounié.



20h40 - Le onze niçois pour affronter Montpellier (4-3-3) : Cardiinale - Souquet, Baysse (cap.), Dante, Dalbert - Obbadi, Cyprien, Séri - Eysseric, Belhanda, Donis.



20h30 - Bonjour à tous et à toutes et bienvenu pour suivre cette rencontre entre Nice et Montpellier.

L1-27e journée : programme et classement

Vendredi 24 février :

19h00 : Nantes-Dijon

20h45 : Nice-Montpellier



Samedi 25 février

17h00 : Guingamp-Monaco

20h00 : Lille - Bordeaux

Nancy - Toulouse

Rennes - Lorient

Angers - Bastia



Dimanche 26 février :

15h00 : Saint-Étienne - Caen

17h00 : Lyon - Metz

21h00 : Marseille - Paris