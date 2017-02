Monaco et Guingamp s'était livrés à un festival de buts au match aller (3-3)

publié le 25/02/2017 à 16:40

L'En Avant Guingamp va-t-il réaliser la passe de quatre ? Après avoir battu Marseille, Paris et Lyon à domicile cette saison, les Bretons reçoivent l'AS Monaco (17h), leader du championnat de France de Ligue 1 et peut-être marqué par sa défaite en Ligue des champions.



Encaisser cinq buts à Manchester City en huitième de finale de "C1" n'a certainement pas laissé insensible Leonardo Jardim et l'effectif monégasque. L'entraîneur devrait tout de même aligner la même équipe qu'en Angleterre à la seul différence du retour de Valère Germain aux côtés de Radamel Falcao en attaque.

Les joueurs d'Antoine Kombouaré réussissent donc plutôt bien face aux grosses équipes au stade du Roudourou. Le PSG (2-1, le 17 décembre 2016), l'OM (2-1, le 21 août) et Lyon (2-1, le 11 février 2017), s'y sont déjà cassés les dents. Dorian Levêque, Baissama Sankoh et Jonathan Martins Pereira manquent à l'appel en défense. Englué dans le milieu du classement, Guingamp (9e, 34 points) ne passerait que devant Toulouse en cas de victoire.

L1-27e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 24 février :

Nantes - Dijon : 3-1

Nice - Montpellier : 2-1



Samedi 25 février

Guingamp-Monaco

20h00 : Lille - Bordeaux

Nancy - Toulouse

Rennes - Lorient

Angers - Bastia



Dimanche 26 février :

15h00 : Saint-Étienne - Caen

17h00 : Lyon - Metz

21h00 : Marseille - Paris