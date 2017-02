OM-PSG : le 11 type des joueurs qui ont porté les deux maillots

publié le 24/02/2017 à 19:39

De Fabrice Abriel à Jean-Pierre Tokoto, par ordre alphabétique, ils sont près de 50 concernés. 46, précisément, à avoir porté les couleurs du PSG et de l'OM au cours de leur carrière. 22 ont effectué le trajet Paris-Marseille, parfois en passant par d'autres clubs, souvent en gardant une image de "traître" dans la capitale. Les autres ont d'abord joué en ciel et blanc avant de se vêtir de rouge et de bleu. À l'occasion du 91e "Classique", dimanche 26 février en clôture de la 27e journée de Ligue 1 (21h), nous en avons sélectionné 11 pour bâtir une équipe.



Au poste de gardien, pas de choix possible : Jérôme Alonzo est le seul sur la liste. Formé à Nice, il rejoint l'OM en Ligue 2 en 1995 et participe activement à la remontée. Après 57 matches en deux saisons, il retrouve la L2 avec Saint-Étienne, expérience là-encore couronnée de succès. Devenu remplaçant du jeune Jérémie Jeannot, il accepte de rejoindre la capitale et son ami Lionel Letizi en 2001. L'heure de gloire du portier au style peu académique viendra lors de la saison 2003-2004, avec 34 matches de L1 disputés. Autre fait marquant : en février 2002, il élimine l'OM quasiment à lui tout seul en stoppant trois penaltys en 8es de finale.

Édouard Cissé, une décennie à Paris

La ligne défensive est composée de Jocelyn Angloma, Zoumana Camara, Alain Roche et Gabriel Heinze. Les deux défenseurs centraux ont marqué le PSG puisqu'ils y ont joué respectivement 224 et 193 rencontres en huit et six saisons. Roche a remporté la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe en 1996 alors que Camara fait toujours partie du club (entraîneur adjoint d'Unai Emery). Heinze a davantage marqué les Marseillais par sa grinta et son sens du combat. L'Argentin a porté 77 fois le maillot phocéen entre 2009 et 20011 (132 fois celui de Paris de 2001 à 2004) pour un joli total de dix buts.

Le trio de milieux de terrain est plutôt défensif avec Lorik Cana, Claude Makelele et Édouard Cissé. Ce dernier a commencé sa carrière dans le club de la capitale à 20 ans. Il y restera dix ans (1997-2007). Une décennie durant laquelle il sera prêté trois fois (au Stade Rennais en 1998-1999, à West-Ham en 2002-2003 et à l'AS Monaco en 2003-2004). En sept saisons pleines, il a joué 259 fois et a marqué neuf buts pour Paris. À l'OM il a joué 77 fois en deux saisons. Makelele, un temps passé lui aussi par le staff technique parisien, y a joué trois ans pour 118 rencontres. Il n'a joué qu'une seule saison à l'OM mais elle fut bonne (36 matches et trois buts en 1997-1998).

Lorik Cana transféré 3,5 millions d'euros du PSG à l'OM

Enfin l'Albanais, qui a quitté le FC Nantes la saison dernière, est passé directement d'un club à l'autre, en 2005. Il a terminé sa formation et débuté sa carrière professionnelle au Camp des Loges à 20 ans (2003). Deux saisons, 81 matches et deux buts plus tard, il est transféré à l'OM pour 3.5 millions d'euros. Sa carrière y sera plus joyeuse. En quatre ans, il joue 175 fois et signe huit buts.



Nos attaquants sont Jérôme Leroy, George Weah et Fabrice Fiorèse, le Libérien pour son statut de Ballon d'Or 1995, les deux autres plus pour la symbolique que pour leurs palmarès. Après deux saisons bien remplies à Paris (102 matches toutes compétitions confondues, 20 buts, 22 passes décisives), Fiorèse file en région Provence-Alpes-Côte d'Azur après une brouille avec "coach Vahid" Halilodzic. Sa période marseillaise sera moins concluante. Entre 2004 et 2007, il ne jouera qu'une saison pleine à Marseille avant d'enchaîner deux prêts au Qatar (0 match...) et au FC Lorient.

Weah premier Ballon d'Or non-européen

Jérôme Leroy, aujourd'hui conseiller du président de La Berrichonne de Châteauroux (4e du National) a joué deux fois pour le PSG. D'abord de 1995-2000 lors de ses débuts en professionnels puis de 2002 à 2003. Au total il comptabilise 166 matches avec Paris avec qui il marque en demi-finale de la Coupe des coupes 1996-1997 face à Liverpool avant de perdre la finale face au FC Barcelone. Entre ces deux périodes, il porte le maillot olympien et marque huit fois en 58 rencontres.



Même s'il remporte le Ballon d'Or pendant sa période milanaise, Geoges Weah obtient cette récompense grâce, aussi, à ses performances au PSG. Il est le premier non-européen à remporter le trophée et reste un des meilleurs attaquants de pointe de l'histoire parisienne. En trois saisons et 138 matches il marque 55 fois contre seulement cinq fois en une saison à Marseille (19 matches).



La liste des remplaçants est longue et certains d'entre eux auraient pu se retrouver parmi les onze titulaires. Encore une fois le choix est subjectif, ne compte pas forcément en compte la seule valeur sportive, ni la totalité des 34 éléments restants. Les voici ligne par ligne.

Défenseurs :

William Ayache (33 matches pour le PSG/32 pour l'OM), Patrick Colleter (157/41), Frédéric Déhu (119/57), Jean Djorkaeff (68/160)

Milieux :

Fabrice Abriel (5/76), Daniel Bravo (280/29), Benoît Cauet (48/33), Stéphane Dalmat (26/43), Laurent Fournier (252/28), Bruno Germain (50/113), Peter Luccin (38/78), Bruno N'Gotty (115/35), Modeste M'Bami (101/100), Bernard Pardo (6/31), Yvon Le Roux (15/78)

Attaquants :

Xavier Gravelaine (48/69), Hatem Ben Arfa (27/93), Kaba Diawara (20/19), Peguy Luyindula (180/42), Florian Maurice (47/83), Pascal Nouma (88/11), Cyrille Pouget (14/23)