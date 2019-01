publié le 29/01/2019 à 16:11

Memphis Depay portera-t-il encore les couleurs de l'Olympique Lyonnais lors de la saison 2019-2020 ? À plus court terme, ses propos vont-ils handicaper le club rhodanien ? Froisser son président et son entraîneur ? Dans une interview accordé au magazine hollandais Helden, le Batave exprime clairement son envie de quitter l'OL.



"J'aimerais être transféré dans un grand club cet été. Lyon est un grand club, mais pas l'un des cinq meilleurs d'Europe", explique le droitier d'1,76 m, Lyonnais depuis le 20 janvier 2017 (93 matches, 33 buts). "Je veux aller dans un club comme le Real Madrid, le FC Barcelone, Chelsea, Manchester City, le Paris Saint-Germain ou le Bayern Munich".

Formé au PSV Eindhoven avant de rejoindre Manchester United en 2015, l'homme aux multiples tatouages ajoute qu'il veut aller "dans une ville qui me convient et dans une équipe qui veut vraiment jouer au football". Jean-Michel Aulas, Bruno Génésio et ses partenaires apprécieront.