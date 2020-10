1. Lilian Thuram est le joueur le plus capé avec les Bleus : 142 sélections

1. Lilian Thuram est le joueur le plus capé avec les Bleus : 142 sélections Crédits : FRANCK FIFE / AFP | Date :

1. Lilian Thuram est le joueur le plus capé avec les Bleus : 142 sélections

publié le 07/10/2020 à 06:20

Ce n'est plus qu'une question de temps, Olivier Giroud s'apprête à entrer dans le cercle des joueurs à 100 sélections ou plus en équipe de France. Didier Deschamps l'a déjà intronisé : "Bienvenue au club relativement fermé des centenaires !". Effectivement, l'attaquant des Bleus disputera ce mercredi face à l'Ukraine, son 100e match en équipe de France. Didier Deschamps a raison de qualifier ce cercle de "fermé", car ils ne sont que 7, 8 avec Olivier Giroud, à compter au moins 100 sélections en Bleu.

L'ex-Montpelliérain arrivé sur le tard, pas toujours indiscutable mais indispensable aux yeux du sélectionneur, est le 8e joueur le plus capé en Équipe de France, juste derrière Didier Deschamps lui-même. Une chose est certaine : les 10 joueurs les plus appelés en sélection sont tous des champions du monde, huit l'ont été en 1998 et deux (dont Olivier Giroud), en 2018.

Au sommet de la hiérarchie, on retrouve toujours Lilian Thuram et ses 142 sélections. Appelé pour la première fois en 1994, il quitta les Bleus en 2008. Il est suivi par Thierry Henry, 123 sélections, Marcel Desailly, 116 sélections, bientôt supplanté par l'actuel gardien des Bleus Hugo Lloris, lui aussi à 116 sélections.

La confiance aveugle de Deschamps

Ce lundi le sélectionneur a réaffirmé sa confiance envers son attaquant. Giroud a vécu "des situations pas toujours simples dans ses clubs" mais "en équipe de France il a très souvent été performant", a-t-il martelé, vantant la "longévité au haut niveau" de l'attaquant "arrivé un peu plus tard" que la moyenne. Passé par Grenoble, Istres et Tours (L2), le natif de Chambéry a découvert le maillot des Bleus à l'âge de 25 ans, en novembre 2011 contre les Etats-Unis (victoire 1-0).

Son premier but international est arrivé au soir de sa première titularisation, le 29 février 2012 en Allemagne. S'il fait partie des 10 joueurs les plus sélectionnés en Équipe de France, Olivier Giroud est également, avec ses 40 buts, le 3e meilleur buteur de l'histoire des Bleus.