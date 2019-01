publié le 16/01/2019 à 13:25

Annoncé depuis des semaines, le transfert de Mario Balotelli à l'Olympique de Marseille va-t-il se concrétiser ce mercredi 16 janvier ? C'est en tout cas ce qu'annonce un journaliste de la chaîne Sky Sports Italie d'habitude très bien informé, Gianluca Di Marzio. Selon lui, l'attaquant qui évolue encore à Nice à l'heure actuelle, devrait toucher deux millions d'euros pour la deuxième partie de saison de Ligue 1.



Après deux saisons pleines réussies du côté de l'OGC, le charismatique italien de 28 ans, déjà proche d’un départ l’été dernier, a perdu sa belle dynamique (aucun but en dix matches cette saison) et cherche à se relancer.

Si le transfert venait à aboutir, l’Olympique de Marseille pourrait enfin avoir déniché le grand attaquant après lequel il court depuis un an et demi et le départ de Batéfimbi Gomis, que ni Valère Germain ni le Grec Kostas Mitroglou ne seront parvenus à faire oublier.

C’est en tout cas ce qu’espèrent les supporters du club marseillais, qui vit jusqu’à présent une saison délicate, tant sur le plan sportif (9e de L1, éliminé de toutes les autres compétitions) qu’extra-sportif, avec la remise en cause du staff sportif et des dirigeants par ses supporters.