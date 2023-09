Ligue des champions : Lens arrache le nul face à Séville, pour son retour sur la scène européenne

Ils n'ont pas démérité. À l'occasion de la première journée de Ligue des champions, Lens se rendait à Séville. Au terme d'un match haletant, les deux équipes se sont séparées sur un score de 1-1. Les Sang et or ont pourtant été très largement dominés par le FC Séville tout au long de la rencontre et particulièrement lors de la première période.

Séville, vainqueur de la Ligue Europa pour la septième fois de son histoire la saison dernière, avait ouvert la marque par Lucas Ocampos, d'une tête retournée qui a lobé Brice Samba (9e). Lens, qui recevra Arsenal le 3 octobre, a égalisé par Angelo Fulgini (24e) sur coup franc sifflé pour une faute de Sergio Ramos sur Elye Wahi.



Ce but a redonné aux Lensois la confiance. Les joueurs se sont procurés d'autres occasions, notamment par Fulgini et Sotoca (51e), puis par Morgan Guilavogui, dont l'entrée à la pointe de l'attaque a failli être décisive, lorsqu'il a conclu de la tête une très belle remontée de balle de ses partenaires (78e).

En face, le Séville FC aurait pu inscrire le deuxième but fatal, grâce à un autre entrant, Dodi Lukebakio, auteur d'une reprise de volée (68e) contrée de justesse, puis d'une frappe qui a obligé Samba à se détendre (69e). Le capitaine du club s'est d'ailleurs repris après sa bévue en intervenant très bien devant Ocampos (31e).

Dernier de Ligue 1 après cinq journées, Lens étrennait son statut de vice-champion de France sur la pelouse du Séville FC. Les Espagnols n'allaient guère mieux en Liga : 17e après quatre matches (un succès dimanche après trois revers). "Je ne pensais pas en être là, avec un point après cinq matches", avouait avant la rencontre l'entraîneur lensois, prenant soin d'éviter le mot qui fâche : crise. "Lens est en grande difficulté. Il n'est pas anecdotique de perdre autant de matches en cinq journées que sur l'ensemble de la saison dernière."

Lens au plus bas en championnat national

Malgré les vents contraires, Franck Haise se voulait résolument positif, dans l'appréciation de la trajectoire fulgurante de son club. "Au-delà de mon histoire personnelle, il y a trois ans, ce club était en Ligue 2, insistait-il. Oui, on a des mauvais résultats depuis le début de la saison, on travaille pour améliorer les choses, mais si on n'est pas capable d'apprécier vraiment ce moment-là, on est des cons. Je n'ai pas envie d'être con."

Les hommes de Franck Haise, qui ont perdu Seko Fofana (Arabie saoudite) et Loïs Openda (RB Leipzig) à l'intersaison, ont retrouvé de vieilles connaissances avec Sergio Ramos, Jesus Navas, Ivan Rakitic, Lucas Ocampos, Loïc Baldé, mais aussi les Mondialistes Youssef En-Nesyri, Marko Dmitrovic ou Djibril Sow.

Après ce déplacement à Sanchez-Pijzuan, Lens recevra Arsenal à Bollaert le mardi 3 octobre avant de boucler sa phase aller le mardi 24 octobre face au PSV Eindhoven, toujours à domicile. La seconde et dernière participation des Sang et Or à la phase de poules de la Ligue des champions, remonte à la saison 2002-2003, à une époque où il y avait deux phases de poules. L'équipe de Joël Muller n'avait pas passé la première malgré un joli parcours : deux succès sur l'AC Milan (2-1) et La Corogne (3-1) et deux nuls face au Bayern Munich (1-1 et 3-3).