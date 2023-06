PSG : Sergio Ramos quitte le club à l'issue de la saison

C'est officiel : Sergio Ramos ne jouera pas avec le Paris Saint-Germain la saison prochaine. Le club parisien a annoncé dans la soirée du vendredi 2 juin, le départ de son défenseur central Sergio Ramos.



Arrivé il y a deux ans au sein du PSG, l'Espagnol était en contrat jusqu'au 30 juin. "Le Paris Saint-Germain salue très chaleureusement Sergio Ramos, qui s'apprête à quitter la capitale après deux saisons passées à défendre les couleurs du club", a écrit le PSG dans un communiqué.

"Nous tenons à exprimer notre immense gratitude à Sergio Ramos pour les deux années qu'il a passées avec nous", a déclaré le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi, cité dans le communiqué. Avec cette aventure parisienne, le joueur a ajouté deux titres de champion de France (2022 et 2023) à son palmarès déjà impressionnant avec la sélection espagnole et le Real Madrid, son club précédent.

La suite de sa carrière encore inconnue

"Le leadership, l'esprit d'équipe et le professionnalisme de Sergio, associés à son expérience au plus haut niveau, font de lui une véritable légende du football et ce fut un honneur de l'avoir à Paris. Tout le monde au club lui souhaite le meilleur", a ajouté le dirigeant parisien.

Au cours de ces deux saisons à Paris, Sergio Ramos a disputé 57 matches. Une prolongation de contrat avait un temps été évoquée par certains médias, mais le défenseur espagnol a choisi de ne pas renouveler et de quitter le PSG, après le dernier match de la saison, programmé samedi face à Clermont au Parc des Princes.



