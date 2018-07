publié le 28/05/2016 à 23:27

Le Real Madrid est allé chercher sa 11e finale de la Ligue des champions aux tirs aux but (1-1 après prolongation et 5-3 après tirs au but). Les deux équipes s'étaient neutralisées sur le score de 1-1 à l'issue du temps réglementaire et des deux séances de prolongations. Zinedine Zidane, qui a gagné la compétition en 2002 comme joueur, est le premier entraîneur français à décrocher le titre suprême en Europe. Au cours de cette séance de tirs au but à suspense, Juanfran a été le premier à craquer. Le joueur de l'Atlético de Madrid a pris le poteau. Cristiano Ronaldo avait alors la victoire au bout du pied. Dernier joueur à se présenter devant les buts de Jan Oblak, il n'a pas tremblé et a consolidé la victoire de son équipe.



Le Real Madrid, qui a gagné sa dernière Ligue des champions en 2013-2014 déjà contre l'Atlético de Madrid, avait ouvert la marque à la 15e minute par l'intermédiaire de Sergio Ramos. L'Atletico de Madrid, entraîné par l'Argentin Diego Simeone, a égalisé sur un but de Yannick Carrasco un peu plus de dix minutes avant la fin du temps réglementaire (79e). La soirée a été difficile pour le Français, Antoine Griezmann. Il avait l'occasion de faire prendre l'avantage à l'Atlético sur penalty. Le ballon a terminé sur la barre...

Le film de la soirée :

23h34 - Cristiano Ronaldo marque, c'est gagné pour le Real, qui remporte sa 11e finale de Ligue des champions.



23h33 - Juanfran tire sur le poteau. Si le Real marque, c'est gagné.



23h33 - Sergio Ramos également à contre-pied. 4-3 Real.



23h32 - Saul Niguez prend Navas à contre-pied, 3-3.



23h31 - Bale tranquille. 3-2.



23h31 - Gabi devant Navas. Contre-pied parfait. 2-2.



23h30 - Marcelo face à Oblak. 2-1.



23h29 - Au tour de Griezmann. Cette fois, c'est marqué. 1-1.



23h29 - Lucas Vasquez devant Oblak, c'est au fond. 1-0 Real.

23h27 - Encore quelques secondes de récupération et de discussions avant le verdict.



23h23 - C'est terminé sur le score de 1-1, les tirs au but vont départager le Real et l'Atlético.



23h22 - Le Real presse et obtient un corner.



23h21 - Accrochage entre Pepe et Carrasco, les deux hommes restent au sol. Il y aura deux minutes de temps additionnel.



23h19 - Énorme occasion pour le Real et Danilo, mais l'Atlético dégage une énième fois.



23h18 - Trois minutes avant la séance de tirs au but.



23h16 - Koke se relève, pour sortir et laisser sa place à Thomas Partey. 116e minute.



23h14 - Koke à son tour victimes de crampes. Malgré l'aide de ses coéquipiers, il ne se relève pas. La civière est à ses côtés.



23h13 - Centre de Bal vers Ronaldo, mais le triple Ballon d'Or ne peut placer sa tête.



23h11 - Grossière faute de Pepe sur Gabi. Carton jaune pour le Portugais. 112e minute.



23h10 - Corner en faveur du Real. C'est repoussé par Griezmann



23h08 - Felipe Luiz cède sa place au Français Lucas Hernandez. 109e minute. 1-1. C'est le 2e changement opéré par Simeone.



23h07 - Frappe de Casemiro au dessus des buts d'Oblak.



23h05 - Coup d'envoi de la 2e période de la prolongation.



23h02 - Fin des 15 premières minutes. Il en reste 15 pour faire la différence avant la séance de tirs au but.



23h00 - Deux minutes avant la pause dans cette prolongation.



22h57 - Frappe de Bale contrée sur un mouvement initié par Ronaldo. Le Gallois reste au sol et se tient les jambes, victime de crampes à son tour.



22h56 - Encore un corner pour l'Atlético. Rebelote. Les hommes de Zidane parviennent à nouveau à ressortir le ballon.



22h55 - Bon retrour de Danilo devant Griezmann, qui filait au but. 100e minute.



22h54 - Grosse séquence de possession de l'Atlético, Danilo concède le corner. Le Real se dégage.



22h51 - Premier corner de cette prolongation pour le Real. Ronaldo saute plus haut que tout le monde mais rate complètement sa tête.



22h50 - Carton jaune pour Danilo, qui stoppe irrégulièrement Carrasco.



22h49 - Vasquez accélère mais ne trouve pas Ronaldo.



22h48 - Casemiro tente sa chance de loin, sans danger pour Oblak.



22h47 - Le Real donne le coup d'envoi de la première période de la prolongation.



22h45 - Les joueurs et le staff du Real se réunissent sur la pelouse, ceux de l'Atlético sont un peu plus éparpillés.



22h41 - Fin des 90 premières minutes sur ce score de 1-1, place à la prolongation, comme il y a deux ans à Lisbonne.



22h40 - Coup-franc mal tiré par Modric. Sur le contre, Carrasco est fauché aux 40 m avant de pouvoir lancer Torres sur le côté gauche. Carton jaune pour Ramos, mais aussi pour Gabi, qui demande le rouge.



22h39 - Il y aura trois minutes d'arrêts de jeu. Sortie de but pour l'Atlético.



22h37 - Une minute avant le temps additionnel.



22h35 - Centre fort de Marcelo qui ne trouve personne. Ronaldo s'appuie sur le poteau pour évacuer une crampe.



22h34 - Griezmann n'obtient pas de coup-franc, ça repart pour le Real.



22h33 - Bale frappe dans un angle fermé, Oblak repousse en corner. C'est bien tiré par Modric, Bale place sa tête... juste au dessus d'Oblak, qui n'était pas sorti.



22h32 - Les joueurs de Zidane, qui a effectué ses 3 changements, semblent sonnés. 85e minute.



22h30 - Encore un centre de Juanfran, Torres surgit au 1er poteau mais ne trouve pas le cadre.



22h26 - ÉGALISATION DE L'ATLÉTICO DE MADRID signée Yannick Ferreira Carrasco, à la réception d'un centre de Juanfran. 1-1. 79e minute.



22h25 - Triple occasion pour le Real, par Vasquez puis Bale, mais l'Atlético reste en vie dans cette finale. 1-0. 79e minute.



22h25 - Frappe de Ronaldo dans les bras d'Oblak.



22h23 - 3e et dernier changement pour le Real, Karim Benzema sort au profit de Lucas Vasquez.



22h20 - Accrochage entre Felipe Luiz et Pepe, ce dernier reste au sol mais l'arbitre ne dit rien.



22h19 - Toni Kroos cède sa place à Isco. 72e minute.



22h17 - Benzema en situation idéale mais le Français bute sur Oblak et rate la balle du break.



22h16 - Ronaldo dans la surface mais le Portugais est repris de justesse. Le Real va mieux. 1-0. 70e.



22h13 - Faute sur de Godin sur Ronaldo côté droit. Bale frappe le coup-franc. Contré, il offre un corner au Real. 68e.



22h10 - Frappe de Saul Niguez, toujours pas cadrée. 62e.



22h07 - Faute de Torres sur Ramos dans l'entre-jeu, "El nino" est sanctionné d'un carton jaune.



22h06 - Superbe reprise de Saul Niguez dans la surface mais ce n'est toujours pas cadré. L'Atlético domine outrageusement depuis la reprise.



22h05 - Koke tente la frappe de l'extérieur du droit, ça passe tout près de l'équerre de Navas. 58e minute. 1-0.



22h03 - Corner pour le Real. Ça ne donne rien.



22h02 - Accélération de Blae qui enchaîne avec une frappe des 25 m, c'est à côté des buts d'Oblak.



22h01 - Danilo concède le corner après un centre de Griezmann. La reprise de Savic passe de très peu à côté.



21h58 - Carjaval reste au sol sans contact apparent. Le latéral droit sort en larmes, remplacé par Danilo. 52e minute.



21h56 - Benzema obtient une faute sur le côté gauche à hauteur des 16 m. Kroos tire le coup-franc, la défense de l'Atlético repousse sur Marcelo qui ne trouve personne côté droit.



21h54 - Griezmann le tire mais heurte la barre transversale de Navas. Toujours 1-0 pour le real, 48e minute.



21h53 - PENALTY pour l'Atlético, l'arbitre siffle une faute de Pepe sur Torres dans la surface.



21h52 - C'est parti pour la 2e période, Yannick Ferreira Carrasco est entré en jeu côté Atlético à la place de Fernandez.



21h51 - Les joueurs sont de retour sur la pelouse.



21h36 - M. Clattenburg siffle la pause sur ce score de 1-0 en faveur du Real, but du capitaine Sergio Ramos à la 15e minute. C'est logique au vu de la physionomie de ces 45 premières minutes.



21h34 - Bale sanctionné pour une charge sur Oblak dans le combat aérien.



21h32 - Cette fois, la frappe de Griezmann est plus puissante et reste au sol, mais elle est de peu à gauche des buts de Navas.



21h30 - Cinq minutes à jouer dans cette première période.



21h29 - Griezmann opte une nouvelle fois pour la solution individuelle aux 25 m, sans inquiéter Navas.



21h27 - L'Atlético s'est installé dans le camp du Real, sans réussite pour le moment. 38e minute.



21h24 - Griezmann, encore lui, réussit sa volée, repoussée par Navas, mais il était de toute façon hors-jeu.



21h23 - Griezmann se met sur son pied gauche 18 m mais sa frappe manque de puissance pour tromper Navas.



21h21 - Casemiro lance Benzema côté droit, le Français centre fort sur le but d'Oblak, qui repousse le danger.



21h20 - Frappe lointaine enroulée de Koke à droite des buts de Navas.



21h19 - Griezmann lancé en profondeur, le Français obtient le corner. Koke le frappe, c'est repoussé par Benzema.



21h16 - Superbe séquence collective du Real, qui se termine par une frappe sans danger pour Oblak.



21h14 - Le centre de Filipe Luiz ne trouve personne.



21h12 - La défense du Real contrôle parfaitement les velléités d'approche des attaquants de l'Atlético.



21h09 - Benzema obtient une bonne touche aux 30 m du but de l'Atlético.

21h04 - BUT DE SERGIO RAMOS ! 1-0. Le défenseur espagnol est à la réception du coup-franc de Kroos prolongé par Bale. Oblak est cette fois battu. 15e minute.



21h03 - L'Atlético pose prend peu à peu la possession du ballon.



21h00 - Griezmann reste au sol après un tacle de Carvajal. Carton jaune pour le défenseur droit du Real. 11e minute.



20h59 - Premier corner du match pour le Real obtenu et frappé par Kroos. L'Atlético a du mal à se dégager.



20h58 - Marcelo allonge pour Benzema, qui ne peut se mettre en position de tir.



20h56 - Ronaldo sévèrement bousculé au milieu du terrain alors qu'il partait en contre, mais l'arbitre ne bronche pas.



20h54 - Excellent coup-franc pour le Real après une faute de Gabi sur Bale. Quel arrêt d'Oblak à bout portant devant Casemiro, à la réception du tir du Gallois.



20h53 - Koke reprend un centre de Niguez dans la surface mais écrase trop sa frappe.



20h51 - Premier centre de Cristiano Ronaldo, c'est repoussé par la défense de l'Atlético.



20h50 - C'est parti pour cette 61e finale.



20h47 - Rappel des compostions des deux équipes : Navas, Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo, Modric, Kroos, Casemiro, Bale, Benzema et Ronaldo pour le Real, Oblak, Juanfran, Savic, Godín, Filipe, Gabi, Augusto, Koke, Saul, Griezmann et Torres côté Atlético.



20h45 - Les 22 acteurs de la finale et les 5 arbitres pénètrent sur la pelouse.



20h44 - Place à un morceau du ténor italien Andrea Bocelli.



20h43 - Fin de la cérémonie, la "coupe aux grandes oreilles" est présentée au milieu du stade par Franco Barsi et Javier Zanetti, deux légendes des clubs milanais.



20h34 - La cérémonie précédant la rencontre vient de débuter sur la pelouse du stade des deux Milan, l'Inter et l'AC. La chanteuse américaine Alicia Keys se lance dans un medley de ses tubes, "Girl On Fire", "Empire State Of Mind", "In Common".



20h30 - Les joueurs ont terminé leur échauffement et sont rentrés aux vestiaires.



20h25 - Coup d'envoi dans 20 minutes.



20h19 - Le stade Giuseppe Meazza est déjà plein.

Un samedi soir sur la Terre. pic.twitter.com/qN7OsahIbE — vincent duluc (@vincentduluc) 28 mai 2016

20h14 - Encore un chiffre étonnant : Cristiano Ronaldo a marqué autant de buts que l’Atlético de Madrid en C1 cette saison, 16.



20h07 - Les six qui ont gagné la Ligue des champions en tant que joueur puis comme entraîneur sont Miguel Munoz, Giovanni Trapattoni, Johan Cruyff, Carlo Ancelotti, Frank Rijkaard et Josep Guardiola.



20h02 - Le Real Madrid est le club le plus titré en Ligue des champions (10) devant l'AC Milan (7), le Bayern Munich et le FC Barcelone (5). L'Atlético atteint la finale pour la 3e fois de son histoire après 1974 et 2014.



19h54 - Le 11 de départ du Real : Navas - Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo - Modric, Kroos, Casemiro - , Bale, Benzema, Ronaldo



19h51 - Le 11 de départ de l'Atlético : Oblak - Juanfran, Savic, Godín, Filipe - Gabi, Augusto, Koke, Saul - Griezmann, Torres.



19h48 - Incroyable mais vrai, le Real n'a jamais gagné à Milan.

14 - @realmadridfra n'a jamais gagné à San Siro en compétition européenne (4 nuls, 10 défaites). Sort. — OptaJean (@OptaJean) 28 mai 2016

19h45 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette 61e finale de la Ligue des champions, Coupe d'Europe des clubs champions jusqu'en 1991.

Ligue des champions : présentation de la finale 2016 Crédit : AFP