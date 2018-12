publié le 22/12/2018 à 20:00

Après deux journées largement tronquées en raison de la mobilisation des forces de l'ordre sur d'autres priorités, la Ligue 1 est de retour samedi 22 décembre avec neuf rencontres programmées en même temps. Pour les amateurs, ce multiplex qui signe la fin de l'année civile est une sorte de Noël avant l'heure.





Initialement, les dix rencontres de cette 19e journée devaient se jouer à 21h mais Bordeaux-Amiens est décalée au dimanche 23 décembre à 17h "à la demande de la préfecture de Gironde", a annoncé la Ligue de football professionnel il y a trois jours.

Restent au programme Saint-Étienne - Dijon, Rennes - Nîmes, Angers - Marseille, Reims - Caen, Strasbourg - Nice, Bordeaux - Amiens, Montpellier - Lyon, Monaco - Guingamp, Lille - Toulouse et PSG - Nantes. Le championnat reviendra ensuite le vendredi 11 janvier avec Lyon - Reims.

le film de la soirée :

20h43 - Avant de plonger dans ce multiplex, retrouvez l'interview accordée cette semaine par Véronique Rabiot, la mère et agente du joueur du PSG Adrien Rabiot, à RTL.



20h31 - Le Real Madrid a facilement remporté son troisième Mondial des clubs consécutif en s'imposant 4-1 à Abou Dhabi face aux modestes joueurs d'Al-Ain, hôtes émiratis de cette compétition. Grâce à des buts de Luka Modric (14e), Marcos Llorente (60e), Sergio Ramos (79e) et un but c.s.c. de Yahia Nader (90+1), les Merengue ont remporté leur quatrième Mondial des clubs de football en cinq ans, devenant l'équipe la plus titrée de la compétition.



20h26 - Manchester United vient de s'imposer 5-1 à Cardiff pour le premier match d'Ole Gunnar Solskjaer sur le banc. Les buts de MU : Rashford (3), Herrera (29), Martial (41), Lingard (57 s.p., 90) .



20h18 - Lyon débutera avec Lopes, Tete, Denayer, Marcelo, Marçal, Mendy, Tousart, Aouar, Fekir, Traoré et Depay à Montpellier.



20h12 - Le 11 de l'OM à Angers : Mandanda - Sakai, Rami, Rolando, Amavi - Sanson, Luiz Gustavo, Lopez - Thauvin, Mitroglou, Payet.



20h07 - La composition du PSG face à Nantes : Buffon - Meunier, T. Silva, Kimpembe, Bernat - Di Maria, Verratti, Marquinhos, Draxler - Cavani, Mbappé. Pas de Rabiot, donc.



20h00 - Bonsoir à toutes et à tous.