publié le 21/12/2018 à 13:00

Actuel entraîneur du FC Nantes, Vahid Halilhodzic est passé par de nombreuses équipes : la sélection du Japon, de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire mais aussi le Paris Saint-Germain, entre 2003 et 2005. Dans un entretien accordé à 20 Minutes, "Coach Vahid" a notamment évoqué sa période sur le banc parisien.



Outre les invitations au restaurant de Jean-Paul Belmondo ou aux concerts de Julien Clerc et Patrick Bruel, l'entraîneur yougoslave est surtout revenu sur sa relation avec Nicolas Sarkozy. À l'époque ministre de l'Intérieur, l'homme politique se sentait très impliqué dans la vie du club, dont il ne cache pas qu'il est fan. "Chaque matin, je l'avais au téléphone. C'est un fou de foot et du PSG. Il faisait presque l'équipe. Il me disait comment jouer, mais je ne l'écoutais pas beaucoup", raconte le coach en souriant.

Vahid Halilhodzic retrouvera le PSG et le Parc des Princes, avec son équipe de Nantes ce samedi 22 décembre à 21 heures. "C’est un stade mythique. Comme joueur ou entraîneur, il faut être costaud pour jouer là-bas et pour assumer cette pression. Mais, c’est un stade magnifique.", ajoute-t-il.