Ligue des Champions : quel groupe pour le PSG ?

Le Paris Saint-Germain attend impatiemment le tirage au sort des groupes de la Ligue des Champions ce jeudi 26 août à 18h à Istanbul en Turquie. Les Parisiens sont tombés dans le chapeau 2, qui sur le papier semble le plus relevé et enlève la possibilité de faire face notamment au Real Madrid, au Borussia Dortmund ou encore Manchester United et la Juventus Turin. Mais ils ne sont pas à l'abri d'un tirage plus que compliqué pour leur groupe.

Alors qu'ils restent sur une défaite en finale contre le Bayern Munich puis une élimination en demies contre Manchester City, le PSG vise toujours le graal : soulever cette Coupe aux grandes oreilles qui leur échappe depuis maintenant 10 ans que le projet de QSI est en place.

Toujours dans l'incertitude sur le cas Mbappé, avec le forcing du Real Madrid à quelques jours de la fin du mercato estival, le PSG n'aborde pas sa campagne européenne avec le plein de confiance. Si Messi et Neymar devraient jouer ce week-end à Reims, le trio avec Mbappé pourrait ne pas voir le jour en coupe d'Europe.

Le tirage le plus clément pour le PSG

- Sporting Portugal (POR)

- PSG

- RB Salzbourg (AUT)

- Sheriff Tiraspol (MOL)



Les tirages les plus difficiles pour le PSG

- Manchester City (ENG) / Chelsea (ENG)

- PSG

- RB Leipzig (ALL) / Chakthar Donetsk (UKR)

- AC Milan (ITA)