publié le 26/06/2016 à 20:15

L'Allemagne s'était baladée en fin de journée face à la Slovaquie (3-0). La Belgique a fait encore mieux dans la soirée contre la Hongrie en signant un 4-0, l'écart le plus large depuis le début de la compétition. Les Diables Rouges ont cependant dû attendre le dernier quart d'heure pour alourdir le score ouvert la 10e minute par le défenseur central Toby Alderweireld.



C'est d'abord le futur ex attaquant de Marseille Michy Batshuayi, entré en jeu deux minutes avant, qui a fait le break. Deux minutes plus tard, Eden Hazard portait le score à 3-0. Et dans le temps additionnel, l'ancien Monégasque Yannick Carrasco parachevait le succès des Diables Rouges, qui retrouveront le Pays de Galles pour une place en demi-finale, le vendredi 1er juillet (21h) à Villeneuve-d'Ascq..



Euro 2016 : le tableau de la phase finale Crédit : AFP