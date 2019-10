publié le 08/10/2019 à 16:30

Kazakhstan, Serbie, Macédoine, Autriche : voici les cinq adversaires des Bleues lors des éliminatoires de l'Euro 2021, leur prochaine grande compétition. L'équipe de France, toujours conduite par Corinne Diacre, figure dans le groupe 7. L'aventure débute mardi 8 octobre (17h heure française) à près de 6.000 km à l'Est de Paris, à Shymkent, au Kazakhstan.

La sélectionneuse est privée pour ce rassemblement de sa capitaine Amandine Henry (blessée). La milieu de Lyon, déjà préservée en Ligue des champions mercredi 25 septembre avec son club, "a quelques soucis avec ses tendons d'Achille" et "le mieux c'est qu'elle observe une période de repos", a expliqué la sélectionneuse.

Les Bleues ont préparé au mieux leur match au Kazakhstan en s'imposant en amical face à l'Islande 4-0, vendredi 4 octobre à Nîmes. Eugénie Le Sommer s'est vite offert un doublé (4e, 17e), avant des buts de Delphine Cascarino (66e) et Amel Majri (85e).

L'avant-match en direct :

16h45 - L'Euro 2021 se déroulera en Angleterre du 11 juillet au 1er août. Les neuf équipes en tête de chaque groupe ainsi que les trois meilleures deuxièmes se qualifient directement pour la phase finale, tandis que les six autres deuxièmes disputent un barrage.



16h37 - La France est 4e au classement Fifa chez les femmes, le Kazakhstan 76e.



16h30 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce match Kazakhstan-France.