publié le 30/06/2018 à 19:00

Après Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. En quatre heures, lors des deux premiers 8es de finale, cette Coupe du Monde 2018 en Russie a vu disparaître les deux hommes qui se partagent le Ballon d'Or depuis 10 ans. Respectivement âgé de 31 et 33 ans, l'Argentin et le Portugais ont peut-être disputé samedi 30 juin leur dernier match dans un Mondial.



En fin d'après-midi, Messi et ses partenaires oint été emportés par la jeunesse française (4-3), incarnée par Benjamin Pavard (22 ans) et Kylian Mbappé (19 ans). Dans la soirée, Ronaldo n'a pas non plus marqué, et sa Seleçao, Championne d'Europe en titre, a vu ses espoirs brisés par un autre attaquant du PSG, Edinson Cavani.

Buteur de la tête dès la 7e minute, "El Matador" a redonné l'avantage à la Celeste à la 62e d'une magnifique frappe enroulée en une touche du droit - le Portugal a égalisé sur une tête de Pepe à la 55e. Ombre au tableau pour l'Uruguay : la sortie sur blessure de Cavani. "J'ai ressenti une petite pointe" musculaire au mollet gauche, a-t-il déclaré.

Feuilleton Cavani dans les prochains jours

Sera-t-il remis pour affronter la France, vendredi 6 juillet (16h), à Nijni Novgorod ? Le feuilleton risque d'animer les six prochains jours. Avec ou sans le compère de Luis Suarez en attaque, le vainqueur des éditions 1930 et 1958 du Mondial ne présente pas vraiment le même visage, même défensivement.



Après sa sortie à Sotchi, le Portugal a ainsi pu pousser, sans toutefois a marquer un second but à la seule équipe qui n'en avait pas pris lors du premier tour. 8e-de-finaliste il y a quatre ans, demi-finaliste en 2010, l'Uruguay 2018 possède un groupe complet, rugueux, efficace, talentueux aussi. Le niveau devrait encore augmenter d'un cran pour les Bleus.