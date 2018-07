publié le 06/07/2018 à 14:30

Ils avaient ouvert le bal des 8es de finale avec un scénario dingue (4-3) et, au bout d'un peu plus de 90 minutes, une qualification pour les quarts en forme de message envoyé au reste de la concurrence. Six jours plus tard, les Bleus sont à l'honneur du premier quart de ce Mondial 2018 en Russie. Face à eux, une autre nation sud-américaine, l'Uruguay.



Meilleure défense du 1er tour avec aucun but encaissé en trois matches, la Celeste a craqué une fois face au Portugal en 8es. Mais grâce à un doublé de l'attaquant du PSG Edinson Cavani, la voilà de retour dans le top 8 mondial après une élimination en 8es en 2014, sans son "Matador", touché au mollet gauche.

Pour forcer la décision, l'Uruguay comptera donc avant tout sur son autre star offensive, Luis Suarez. Les Bleus, eux, espèrent que Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou Olivier Giroud pour faire plier l'arrière garde 100% Atlético de Madrid : Diego Godin et José Maria Gimenez. Le vainqueur retrouvera en demie celui qui sortira du choc de ces quarts : le Brésil ou la Belgique (vendredi 6 juillet, 20h), mardi 10 juillet (20h).

Les équipes de départ :

Uruguay : Muslera - Caceres, Gimenez, Godin, Laxalt - Nandez, Torreira, Vecino, Bentencur - Suarez, Stuani



France : Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Tolisso, Kanté, Pogba - Mbappé, Giroud, Griezmann

Le film du match :

16h55 - La possession est à 61% en faveur des Bleus, qui ont frappé 6 fois au but (1 cadré) contre 7 fois pour les Uruguayens (4 cadrés). Lloris a été décisif sur la tête de Caceres à la 44e minute.



16h47 - C'est la pause, la France mène 1-0 face à l'Uruguay grâce à Varane de la tête à la 40e minute. Solides, efficaces, les Bleus sont à 45 minutes de la demi-finale.



48e - Excellent retour de Kanté dans les pieds de Suarez devant la surface française.



47e - L'Uruguay pousse pour égaliser dans ces dernières secondes de la 1re période.



46e - 2 minutes de temps additionnel et nouveau coup franc pour l'Uruguay aux 40 m. La défense française est présente.



45e - La Marseillaise retentit à Nijni Novgorod.



44e - Quel extraordinaire arrêt de Lloris à l'horizontale sur la tête de Caceres. Derrière, Godin ne peut cadrer.



43e - Faute de Kanté sur Caceres dans le camp français.



42e - L'Uruguay obtient un corner, dégagé par Pavard de la tête, Nandez enchaîne avec une volée captée par Lloris.



40e - BUT POUR LA FRANCE SIGNÉ VARANE : 0-1. Griezmann tire le coup franc, Varane vient couper la frappe et décroiser sa tête pour tromper Muslera. C4est le 3e but du défenseur central en 47 sélections.



39e - Carton jaune adressé à Bentancour pour un vilain tacle sur Tolisso, qui reste au sol et semble souffrir.



38e - Triple une-deux entre Griezmann et Pogba devant la surface, Mbappé hérite du ballon, son centre est contré par une tête uruguayenne.



37e - Possibilité de contre pour l'Uruguay mais la passe lobée de Suarez pour Nandez est trop profonde.



36e - Frappe trop écrasée de Vecino à l'issue d'un bon mouvement collectif uruguayen. Lloris capte sans problème.



35e - Lancé sur le côté droit par Pogba, Mbappé prend Laxalt de vitesse, centre en retrait mais aucun Bleu n'a suivi.



34e - Torreira au coup franc. Ça ne donne rien.



33e - Hernandez écope d'un carton jaune pour avoir accroché Nandez par le maillot, qui est même déchiré.



31e - Les Bleus ne parviennent pas à faire la différence sur attaques placées et n'ont aucun contre à se mettre sous la dent, comme prévu. 0-0.



30e - Le centre de Pavard file devant toute la défense uruguayenne, Caceres peut récupérer le ballon.



29e - L'Uruguay de retour dans le camp français, Pavard intervient de peu devant Bentancur pour relancer les Bleus.



29e - Centre de Pogba que Giroud ne peut pas couper.



28e - Pogba tente la passe en cloche devant lui, c'est récupéré par le gardien uruguayen. 0-0.



27e - Bon centre de Tolisso dégagé par Gimenez.



26e - Mbappé percute devant Laxalt, il obtient le corner.



25e - Pogba se fait chiper le ballon mais Caceres le reperd immédiatement.



23e - La possession est à 61% en faveur des Bleus. Les Uruguayens sont devant aux coups donnés, comme ici Suarez sur Pavard.



22e - Suarez dégage le corner de Griezmann de la tête. Derrière, Kanté tente la volée lointaine, ça ne donne rien. 0-0.



21e - Pavard s'arrache pour décrocher le corner devant Vecino.



20e - Griezmann s'empare du ballon à l'entrée de la surface mais sa passe vers Giroud est interceptée.



19e - Frappe lointaine de Pogba largement au dessus des buts de Muslera.



18e - Nouvelle faute de Stuani sur Hernandez. Toujours pas de carton distribué par l'arbitre.



17e - Bonne intervention de Umtiti devant Stuani dans la surface française. Les Bleus évitent le corner. 0-0.



15e - Remise de Giroud en cloche, Mbappé est seul mais sa tête passe largement au dessus du but de Muslera.



15e - L'Uruguay ne profite pas du coup franc, frappé par Torreira en deux temps.



14e - Lloris éloigne le danger des deux poings en plongeant sur le corner.



13e - Umtiti ne prend pas de risque sur ce centre et dégage en touche. L'Uruguay obtient ensuite un corner, le premier du match.



12e - Mbappé fait la différence côté droit mais est stoppé irrégulièrement. Suite au coup franc, Godin est trop court de la tête mais Gimenez veille derrière lui.



11e - Griezmann cherche le 2e poteau sur le coup franc. Varane place sa tête mais c'est largement à côté.



10e - Hernandez reste au sol après un contact appuyé de Stuani.



8e - Faute de Pogba dans le camp uruguayen.



7e - Quel rythme dans ce début de rencontre.



6e - Les Bleus perdent énormément de ballons en tentant de relancer mais finissent pas se projeter.



5e - Première séquence de possession de l'Uruguay, qui se termine par une frappe trop croisée de Stuani.



4e - Première action dangereuse dans la surface pour l'Uruguay, les Bleus parviennent à ressortir.



3e - Cavani ne figure pas sur la feuille de match.



2e - Les Bleus, tout en blanc, monopolisent le ballon depuis le coup d'envoi. Giroud n'est pas trouvé sur cette passe.



1re minute - Première accélération de Mbappé plein axe mais l'Uruguay est bien en place.



16h00 - C'est parti, l'Uruguay a donné le coup d'envoi.



15h58 - Échange de fanions entre les deux capitaines.



15h57 - Photo collective avec tous les joueurs mélangés pour dire "non au racisme". Juste avant, les deux sélectionneurs ont échangé une accolade très chaleureuse.



15h55 - Et voilà la Marseillaise.



15h54 - Place aux hymnes, en commençant par l'uruguayen.



15h53 - Entrée des joueurs sur la pelouse de Nijni Novgorod.



15h52 - L'Uruguay va jouer avec son maillot bleu ciel traditionnel, un short et des chaussettes noirs, la France tout en blanc.



15h50 - Les Uruguayens forment un cercle dans le tunnel menant au stade, se prenant par les épaules.



15h49 - Pourquoi l'Uruguay affiche 4 étoiles sur son maillot ?



15h46 - L'échauffement est terminé depuis une poignée de secondes.



15h44 - Des jeunes de banlieue vont suivre le match au palais de l'Élysée.

15h41 - La France a disputé sept quart de finale dans son histoire en Coupe du Monde. Elle n'en a perdu que deux, en 1968 et 2014.



15h36 - Les Bleus restent sur 8 matches sans défaite (6 victoires, 2 nuls). La dernière remonte au 23 mars face à la Colombie au Stade de France (2-3).



15h32 - France et Uruguay se sont affrontés trois fois en Coupe du Monde : 0-0 en 2010 comme en 2002 (phase de groupes), victoire de la Celeste 2-1 en 1966 (phase de groupes).



15h30 - L'Uruguay a remporté le dernier match (amical) face à la France, 1-0 le 5 juin 2013 à Montevideo (but de Suarez).



15h24 - Un point sur le classement des buteurs avant les quarts de finale.



15h17 - Les Bleus ont débuté leur échauffement.



15h11 - Bien que suspendu et blessé, Matuidi et Mendy ont aussi leur maillot et toutes leurs affaires en place, comme les autres, dans le vestiaire.



15h08 - Voici le programme des autres quarts de finale de ce Mondial.



15h03 - La pelouse de Nijni Novgorod est actuellement arrosée.



15h00 - Le dernier buteur français face à l'Uruguay se nomme José Touré, le 21 août 1985 (2-0).



14h54 - Et voici celui de l'Uruguay, sans Cavani : Muslera - Caceres, Gimenez, Godin, Laxalt - Nandez, Torreira, Vecino, Bentencur - Suarez, Stuani.



14h53 - Le 11 de départ des Bleus est connu : Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Tolisso, Kanté, Pogba - Mbappé, Giroud, Griezmann.



14h52 - Giroud, Pavard, Pogba et Tolisso risquent une suspension pour la demi-finale en cas de carton jaune.



14h44 - L'arbitre sera l'Argentin Nestor Pitana, qui a déjà officié lors de Croatie-Danemark, Mexique-Suède et Russie-Arabie Saoudite.



14h41 - Les Bleus vont évoluer avec un maillot blanc, comme face au Danemark.



14h37 - Les Bleus doivent composer avec un suspendu pour ce quart de finale : Blaise Matuidi. Qui va le remplacer ? L'intéressé vient de confier à demi-mot que ce sera Corentin Tolisso.



14h33 - Le bus des Bleus est arrivé au stade de Nijni Novgorod.

14h30 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.