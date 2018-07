De Bruyne, Meunier et les Belges sont en demi-finale, Marcelo et les Brésiliens rentrent à la maison

publié le 06/07/2018 à 19:00

Une nation du continent européen repartira de Moscou le dimanche 15 juillet avec la Coupe du Monde dans les bras. Comme en 2006, 2010 et 2014. Ce sera peut-être la France, futur adversaire de la Belgique, qui a mis au tapis le dernier représentant sud-américain du tournoi, le Brésil (2-1). Dans l'autre partie du tableau, le finaliste sera la Croatie, la Russie, la Suède ou l'Angleterre.



Choc annoncé des quarts de finale, le Brésil-Belgique disputé à Kazan a tenu toutes ses promesses, avec un rythme endiablé, très vite des occasions de part et d'autre, un Brésil mené 2-0 à la pause, qui se relance à l'entrée du dernier quart d'heure, se procure plusieurs balles de prolongation mais finit par plier.

Pour la deuxième fois de son histoire après 1986, la Belgique disputera une demi-finale de Coupe du Monde, mardi 10 juillet (20h) à Saint-Pétersbourg. Ce sera donc face au aux Bleus, vainqueurs un peu plus tôt de l'Uruguay avec maîtrise (2-0), pour un remake du match pour la 3e place il y a 32 ans au Mexique (4-2 après prolongation pour la France).

Choc entre voisins

Le choc entre les deux voisins s'annonce palpitant avec d'un côté les Lloris, Varane, Kanté, Griezmann, Mbappé..., de l'autre Courtois, Kompany, Hazard, Lukaku, De Bruyne... Seul le défenseur du PSG et des Diables Rouges Meunier sera absent après un carton jaune reçu face à la Seleçao.



Renversante face au Japon en 8e, la Belgique s'est retrouvée devant au tableau d'affichage face au Brésil dès la 13e minute, grâce à un but contre son camp de Fernandinho, après un corner tiré par Chadli et prolongé par Kompany. Au bout d'un contre rondement mené par Lukaku, De Bruyne enfonçait le clou à la demi-heure (31e).

Courtois écœure les Brésiliens

Le Brésil revenait en deuxième période avec la ferme intention de recoller au plus vite. Sa domination se heurtait sur les parades de Courtois jusqu'à la 76e minute, quand Coutinho adressait une merveille de passe pour la tête de Renato Augusto. Malgré de nombreuses opportunités, encore par Countinho, par Neymar ou Firmino, les Brésiliens ne parvenaient pas à arracher la prolongation. La sixième étoile attendra quatre ans de plus au moins.