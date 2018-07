publié le 10/07/2018 à 18:00

Et un, et deux, et trois finales ? 12 ans après la tragédie de Berlin, avec le coup de boule de Zidane sur Materazzi et le tir au but de Trezeguet sur la barre transversale de Buffon dans la séance fatidique, l'équipe de France a l'occasion de se qualifier pour une nouvelle finale de Coupe du Monde, mardi 10 juillet (20h) à Saint-Pétersbourg.



Le rêve des Mbappé, Griezmann, Varane, Lloris... est bien sûr d'imiter les Bleus de 1998, ceux du capitaine Deschamps, et de lever le trophée si particulier, si mythique, de la Coupe du Monde dans le ciel de Moscou, le dimanche 15 juillet. Mais avant d'y songer, il faut se débarrasser de cette Belgique et de sa génération dorée, celle des Hazard, Lukaku, De Bruyne, Courtois, Kompany..., conduite notamment par un certain Thierry Henry.

Quart-de-finaliste il y a quatre ans au Brésil, finaliste malheureux de l'Euro en France il y a deux ans, les Bleus entendent bien prolonger la statistique impressionnante de la France dans les grandes compétitions : quatre victoire d’affiliée lors des quatre dernières demi-finales (1998, 2000, 2006, 2016). Le vainqueur de cette demie retrouvera en finale la Croatie ou l'Angleterre.

Le film de la soirée :

18h47 - Voici le 11 de la France : Llorris - Hernadez, Umtiti, Varane, Pavard - Kanté, Pogba - Mbappé, Griezmann, Matuidi - Giroud.



18h45 - Mbappé est titulaire selon plusieurs sources. Annonce officielle de la compo des Bleus dans une poignée de secondes.

18h40 - Le 11 de départ belge est tombé : Courtois - Alderweireld, Kompany, Vertonghen - Chadli, Fellaini, Witsel, Dembélé - De Bruyne, Lukaku, Hazard.



18h38 - La Belgique est la seule équipe à avoir gagné ses cinq premiers matches dans ce Mondial : 3-0 contre le Panama, 5-2 contre la Tunisie, 1-0 contre l'Angleterre, 3-2 face au Japon et 2-1 face au Brésil.



18h34 - Le bus de l'équipe de France vient de se garer dans les entrailles du stade de Saint-Pétersbourg.



18h31 - À moins de 30 minutes de l'annonce des équipes de départ officielles, voici les équipes probables.



18h25 - L'arbitre de la rencontre est uruguayen et se nomme Andres Cunha. À la vidéo, ce sera l'Italien Massimiliano Irrati.



18h17 - Le bus des Bleus a pris la direction du stade de Saint-Pétersbourg.

18h13 - Les Bleus joueront ce soir... tout en bleu (maillot, short, chaussettes) après avoir évolué tout en blanc face à l'Uruguay.

18h00 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre la première demi-finale de ce Mondial 2018 en Russie, celle de la France contre la Belgique.