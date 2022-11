En conflit avec son club, dans quel état se trouve Ronaldo avant la Coupe du Monde ?

Cristiano Ronaldo vient de délivrer l'interview la plus fracassante de la décennie, face au journaliste controversé Piers Morgan, à la télévision anglaise. Le Portugais critique vivement son propre club, Manchester United, lors de cet entretien. Il a notamment déclaré : "Je me sens trahi, certaines personnes ne veulent pas de moi ici et je n’ai aucun respect pour mon entraîneur !"

Le Portugais évoque aussi son deuil lors de cet entretien. Son fils n'a pas survécu à l'accouchement, et sa petite fille a été hospitalisée en urgence. Suite à cela, il a demandé à la direction de Manchester United de rater quelques entraînements pour rester au chevet de son enfant.

Cristiano Ronaldo raconte : "Ils n'ont pas cru que quelque chose n'allait pas. Ça m'a fait me sentir mal, ça m'a vraiment heurté parce qu'ils ont douté de ce que j'avais dit. Et je ne suis pas allé faire la préparation à cause de ça. Je trouvais que ce n'était pas correct d'abandonner ma famille à ce moment-là."

Tensions avec Bruno Fernandes

Après cette sortie au lance-flamme, Cristiano Ronaldo pourrait écoper d’une amende d’un million de livres de la part de son club. Il risque aussi d'être transféré dès cet hiver. Cet entretien a déjà des conséquences sur la préparation de l'équipe portugaise au Mondial.

Dans une vidéo qui circule depuis ce matin sur les réseaux sociaux, dans le vestiaire Portugal, on voit Cristiano Ronaldo tendre la main à l’un de ses coéquipiers. Après quelques secondes d’hésitation, ce dernier va finalement le saluer, froidement… Ce coéquipier, c’est Bruno Fernandes, qui doit lui faire des passes décisives pendant la Coupe du Monde. Il est aussi le capitaine de Manchester United. La séquence a été dédramatisée dans la foulée par un autre membre de la Seleçao, qui a évoqué une petite blague.

L'attaquant star a perdu de sa superbe avec seulement trois buts inscrits pour Manchester United cette saison, dans un contexte difficile pour lui. Mais le Portugal peut tout de même compter sur une équipe solide au Qatar, et son attaquant star visera un nouveau record : il pourrait être le premier joueur à marquer dans cinq coupes du monde consécutives.

