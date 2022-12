ÉDITO - France-Argentine : l'enjeu selon Bouhafsi, "ne pas tomber dans le jeu des Argentins et dégoupiller"

Didier Deschamps enchaîne les discussions privées avec Konaté, Tchouaméni, Koundé... Ils ont moins de 25 ans. Il y a moins d'un an, ils ne connaissaient même pas les Bleus et là, ils vont jouer une finale de Coupe du monde. "On doit les préparer à supporter la pression". Ce sont les mots d'un membre du staff des Bleus. Il met en lumière l'importance du mental face aux Argentins dimanche, l'importance de ne pas céder particulièrement aux invectives et aux tentatives de déstabilisation des Argentins.

Avec dix cartons jaunes, cette sélection est l'équipe qui a été la plus sanctionnée du Mondial et on se souvient que le huitième de finale de 2018 s'était terminé avec huit cartons jaunes. Un joueur français nous a dit que les anciens répètent aux petits jeunes qu'il ne faut pas tomber dans leur jeu et dégoupiller. Les noms d'Otamendi et Paredes reviennent souvent. Paredes, ancien joueur du PSG, se comporte comme un garde du corps de Léo Messi et passe la plupart de son temps à mettre des coups plutôt qu'à faire des passes.

Mais l'enjeu du mental, ça ne concerne pas que les jeunes Bleus. Chacun est concerné, notamment la star, le meilleur joueur du monde Kylian Mbappé. Il n'a pas marqué depuis deux matches, deux matches de trop pour lui. Il devra éviter absolument de surjouer pour tenter d'être le héros français dimanche. Et nos onze titulaires auront une autre mission : considérer que Lionel Messi, malgré son dernier match de l'histoire dans la sélection, sera un joueur pas plus important que les autres Argentins. Une statistique, c'est simple, Mbappé n'a jamais connu la défaite face à Leo Messi.

