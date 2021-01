Ligue 1 : "Notre football ne va pas très bien", estime Vincent Duluc sur RTL

publié le 22/01/2021 à 21:11

Pendant 14 jours, les salariés du journal L'Équipe se sont mis en grève pour protester contre un tour de vis de la direction et de nombreux licenciement. Le journal fera son grand retour dans les kiosques le 23 janvier.

"C'est à la fois une joie et une victoire qui reste un peu amère, explique Vincent Duluc sur RTL, journaliste à L'Équipe. Quinze jours de non-parution, ça a été une souffrance pour tout le monde, un combat juste, un combat trop long. Chacun fait un pas vers l'autre, il faut que tout le monde ait l'impression d'avoir gagné quelque chose et accepte de perdre un peu".

Pendant cette période de grève, le journal a reçu beaucoup de soutien, notamment de la part de sportifs et du monde de la culture. "Cela nous a fait un bien fou, assure Vincent Duluc. La vigilance va être maintenue, on n'a pas fait tout ça pour laisser filer dans six mois ou dans un an".

Le journaliste publie Carole et Clark un nouveau roman chez Stock, l'histoire du couple Clark Gable-Carole Lombard, emblème du cinéma Hollywoodien de la grande époque. "C'est une mythologie qui m'a toujours fasciné, explique-t-il. C'est là où se concentrait toute la séduction, le pouvoir en Amérique à ce moment-là, peut-être les mensonges aussi."

"Mon livre, c'est d'abord elle et lui avant d'être lui sans elle." Car le destin de Carole Lombard fut tragique. "Elle est morte en 1942 dans un accident d'avion, raconte Vincent Duluc. Lui s'engage dans l'armée, il continue de tourner et de séduire, mais il cherche toujours un peu de Carole Lombard dans les femmes qu'il séduit."

"Et c'est auprès d'elle qu'il sera enterré à Los Angeles. Ils ont été, pendant plusieurs années, le couple de l'Amérique, c'est ce qui m'a attiré dans cette histoire", confesse-t-il. "J'ai tiré des fils incroyables, je me suis rendu sur place, j'ai cherché à visiter cette mythologique de long en large."

Interrogé, enfin, sur l'état de santé du football français, Vincent Duluc se révèle préoccupé. "Notre football ne va pas très bien, j'espère que c'est conjoncturel. Il est devenu invisible parce qu'il s'est trompé d'opérateur télé, parce que personne n'avait cette chaîne, parce que les horaires avaient changé et que personne n'avait plus de repères..."

"Aujourd'hui, il y a un vrai risque de décrochage et il faut absolument réussir le nouvel appel d'offre pour que la Ligue 1 redevienne visible", conclut-il.