publié le 16/07/2018 à 14:37

Historique. Vingt ans après le sacre de 1998, l'équipe de France est de nouveau sur le toit du monde. Au terme d'une finale disputée face à la Croatie, les Bleus ont décroché leur seconde étoile dimanche 15 juillet.



Et les festivités ne se sont pas arrêtées, après une nuit de folie, les Français attendent de fêter leur héros, de retour en France. Et autant dire que cela ne fait que commencer pour les 23 joueurs et le staff tricolore.

Après un mois de compétition en Russie, l'équipe de France est attendu vers 17 heures sur le sol français, puis dans la foulée sur les Champs-Élysées où elle descendra la célèbre avenue parisienne à bord d'un bus impérial. Des milliers de supporters sont déjà présents et attendent avec impatience d'apercevoir Antoine Griezmann, Hugo Lloris et Kylian Mbappé soulever le trophée.

Suivez les festivités minute par minute

16h07 - Les Bleus vont être décorés de la Légion d'honneur après leur victoire en Russie, a annoncé l'Élysée.



16h04 - Les Bleus descendront l'avenue des Champs-Élysées à bord d'un bus à impérial. Celui-ci est déjà prêt dans les rues voisines de l'avenue parisienne.



Le bus de l'Équipe de France est prêt ! ¿¿¿¿¿#ChampionsDuMonde2018 pic.twitter.com/9ToorpBDee — Frédéric Vallois (@fvallois) 16 juillet 2018

16h00 - Dès 16 heures, RTL se mobilise pour vous faire vivre le retour des Bleus. Jusqu'à 20 heures, écoutez la première radio de France pour vibrer en même temps que les héros français.



15h45 - Bonjour et bienvenue sur RTL.fr pour suivre la suite des festivités après le sacre mondial de l'équipe de France.