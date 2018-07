publié le 31/01/2017 à 17:03

Les Girondins de Bordeaux semblaient se diriger vers la prolongation face à Dijon quand Gaëtan Laborde, sur un centre de Jérémy Ménez, a surgi pour redonner l'avantage aux siens à la 92e minute. Mené depuis la 53e (Malcom), le club bourguignon était parvenu à égaliser à 7 minutes de la fin du temps réglementaire grâce à Diony. Finalement, la logique est respectée au regard su classement en Ligue 1 (7e contre 13e). À Lille, la décision s'est également faite dans les dix dernières minutes, avec un penalty transformé par Corchia à la 81e pour le Losc.



L'exploit de la soirée revient à Bergerac, tombeur du 4e de Ligue 2, Lens. Le club de CFA a ouvert le score en fin de première période par Bouscarrat (38e) avant de doubler la mise en début de seconde par Cauvin (48e). Les sang et Or enchaînent une troisième défaite consécutive toutes compétitions confondues. Niort et Strasbourg, les deux autres équipes de Ligue 2 en lice mardi 31 janvier ont pour leur part tenu leur rang à l'extérieur, respectivement chez le Petit Poucet du Poiré-sur-Vie, club amateur évoluant en DH (1-0), et à Sarreguemines (CFA2, 3-0).

Dans le duel entre équipes de National opposant l'US Quevilly à Marseille Consolat, les Normands se sont largement imposés (3-0), bénéficiant de l'expulsion du Marseillais Wilwert en tout début de match pour un mauvais geste.



Coupe de France : résultats et programme des 16es de finale

Mardi 31 janvier :



Sarreguemines (CFA2) - Niort (L2) : 0-3

Bordeaux (L1) - Dijon (L1) : 2-1

Le Poiré-sur-Vie (DH) - Strasbourg (L2) : 0-1

Lille (L1) - Nantes (L1)

US Quevilly (NAT) - Marseille Consolat (NAT) : 3-0

Châteauroux (NAT) - Lorient (L1) : 2-3 après prolongation

Bergerac (CFA) - Lens (L2) : 2-0

Marseille (L1) - Lyon (L1) : 2-1 après prolongation



Mercredi 1er février :

18h00 : Fréjus Saint-Raphaël (CFA) - Prix-lès-Mézières (CFA 2)

CA Bastia (NAT) - Nancy (L1)

Les Herbiers (NAT) - Guingamp (L1)

FC Chambly (NAT) - Monaco (L1)

US Avranches (NAT) - Fleury 91 FC (CFA)

Auxerre (L2) - Saint-Étienne (L1)

Angers (L1) - Caen (L1)

21h00 : Rennes (L1) - PSG (L1)

Le film du début de soirée :

20h28 - C'est terminé à Châteauroux, Lorient s'en sort in extremis (3-2 a.p.).



20h20 - Lorient prend l'avantage pour la première fois à Châteauroux. Cafu s'offre un doublé sur penalty. 2-3. 112e.



19h52 - Bordeaux reprend l'avantage par Laborde dans le temps additionnel (92e). 2-1.



19h48 - C'est terminé entre Lille et Nantes, le Losc s'impose 1-0 et se qualifie pour les 8es.



19h43 - Dijon revient à 1-1 à Bordeaux grâce à Diony. 83e.



19h36 - Égalisation lorientaise signée Cafu à Châteauroux. 2-2. 78e.



19h35 - Penalty pour Lille face à Nantes. Corchia le frappe et c'est au fond. 1-0. 81e.



19h30 - En deux minutes, Quevilly réalise le brak face à Marseille Concolat. 2-0. 69e.



19h21 - La Berrichonne reprend l'avantage face à Lorient. 2-1. 62e.



19h14 - Bordeaux a ouvert le score face à Dijon par l'intermédiaire de Malcom à la 53e. 1-0.



19h09 - Lorient égalise à Châteauroux grâce à Jimmy Cabot. 1-1. 51e.



19h07 - Bergerac double la mise face à Lens, l'exploit est en marche.



18h46 - 2e but niortais à Sarreguemines.



18h43 - Sensation à Bergerac avec l'ouverture du score du club de CFA contre Lens, 4e de L2. Le buteur se nomme Bouscarrat.



18h35 - Marseille Consolat est réduit à 10 à Quevilly.



18h13 - Strasbourg marque le premier au Poirée-sur-Vie.



18h06 - But pour Châteauroux face à Lorient. Il est signé Tounkara. 1-0. 5e minute.



18h04 - Niort ouvre le score sur la pelouse de Sarreguemines (0-1), 0-0 partout ailleurs.



18h00 - C'est parti entre Lille et Nantes.



17h54 - Les 8es de finale sont prévus les mardi 28 février et mercredi 1er mars.



17h45 - Il reste 15 clubs de L1, 4 de L2, 7 de National, 3 de CFA, 2 de CFA2 et 1 de DH.



17h36 - Le 11 de Bordeaux pour débuter face à Dijon : Carrasso, Gajic, Lewczuk, Pallois, Poundje, Arambarri, Plasil (cap.), Vada, Malcom, Rolan, Kamano.



17h31 - Cédric Carrasso effectue son retour dans les buts de Bordeaux. Victime d'une entorse du genou gauche le 18 novembre, le gardien de 35 ans a effectué son retour dans le groupe girondin le 21 janvier.



17h25 - Marseille et le PSG sont les deux clubs les plus titrés dans la compétition avec 10 trophées chacun. Saint-Étienne et Lille en comptent 6, Monaco, le RC Paris, Lyon et le Red Star 5.



17h12 - Les cinq derniers vainqueurs de cette Coupe de France sont Lyon en 2012, Bordeaux en 2013, Guingamp en 2014 et le PSG en 2015 et 2016.



17h00 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour vivre ce premier volet des 16es de finale de la Coupe de France.