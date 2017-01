LE JOURNAL DU MERCATO - Le marché des transferts hivernal sera clôt mardi 31 janvier à minuit. Suivez les derniers mouvements.

Crédit : Hugo Amelin pour RTL Patrice Évra lors de sa présentation à Marseille

par La rédaction numérique de RTL publié le 31/01/2017 à 08:59

Si les championnats étrangers n'ont pas été hyperactifs ou boulimiques en terme d'achat, la Ligue a été au cœur des débats pendant ce mercato d'hiver. Et les grosses écuries françaises n'ont pas été en reste, au premier rang desquelles on trouve l'Olympique de Marseille.



Tout juste racheté par l'Américain Franck McCourt, le club Phocéen a frappé fort, opérant des transferts à la hauteur de ses nouvelles ambitions. Patrice Évra, Morgan Sanson ou encore Dimitri Payet porteront désormais le maillot bleu et blanc.



Le Paris Saint-Germain n'est pas resté statique avec des noms comme Julian Draxler, Gonçalo Guedes et Giovani Lo Celso, l'équipe d'Unaï Emery a renforcé son secteur offensif.



Enfin l'Olympique lyonnais a réalisé sans doute l'un des plus gros coups de cette période de transferts. On aurait pu citer Alex Morgan arrivée dans l'équipe féminine de Jean-Michel Aulas, mais c'est une autre star des réseaux sociaux qui porte désormais le maillot des Gônes : Memphis Depay.

Suivez la dernière journée du mercato :

09h35 - Où jouera Salvatore Sirigu ? Prêté à Séville depuis le début de saison, le gardien italien du PSG pourrait rebondir dans un autre club espagnol. Osasuna, 19e de Liga, est intéressé pour un prêt.



09h20 - Le mercato ouvre souvent des rebondissements et cette année n'a pas échappé à la règle avec la signature avortée d'Anthony Mounier. Le joueur de Bologne, prêté à Saint-Étienne vendredi, a finalement déjà quitté le Forez. La faute aux supporters qui refusaient de voir ce joueur formé à l'Olympique Lyonnais sous le maillot vert.



8h30 - Marseille a officialisé lundi 30 janvier au soir l'arrivée du milieu polyvalent franco-croate Grégory Sertic, transféré de Bordeaux pour trois ans et demi, et quatrième recrue du mercato olympien après Morgan Sanson, Patrice Evra et Dimitri Payet.