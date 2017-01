Le président de l'Olympique Lyonnais a annoncé sur Twitter qu'il allait porter plainte contre l'auteur des banderoles sexistes déployées dans les tribunes du parc OL samedi 28 janvier.

Des banderoles sexistes qui vont coûter cher à son auteur. Samedi 28 janvier, lors de la 22e journée face à Lille, le virage nord du parc OL a déployé des banderoles misogynes : l'une représentait une femme avec une flèche vers la "cuisine " et l'autre, un homme avec une flèche vers "le stade".



Des étendards qui ont très vite suscité la polémique sur les réseaux sociaux, d'autant plus que l’Olympique Lyonnais possède l'une des meilleures équipes de football féminin d'Europe. Les joueuses ont remporté 14 titres de championnes de France, huit Coupes de France et trois Ligues des Champions



Un message qui est donc très mal passé, notamment chez certaines joueuses de l'Olympique Lyonnais. Wendie Renard, la capitaine de l’équipe de France au club depuis 2006, a interpellé les auteurs sur Twitter : "Pouvez-vous me donner des explications sur cette banderole : les hommes au stade, les femmes en cuisine?"

@WRenard le club va sévir et portera plainte contre l'auteur de cette banderole : déplacée et heureusement relayée par 1 individu identifié — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 29 janvier 2017

Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais a répondu personnellement à sa joueuse sur le réseau social en assurant qu'il allait "sévir et porter plainte contre l'auteur de cette banderole" indiquant que celle-ci était "déplacée et heureusement relayée par un individu identifié".



Certains supporters ont tenté tant bien que mal de défendre l'auteur de l'étendard arguant qu'il s'agissait d'un message humoristique faisant référence aux propos tenus par Bernard Lacombe en 2013. Ce dernier avant en effet déclaré "je ne discute pas avec les femmes de football. je le dis parce que c'est mon caractère c'est comme ça. Qu'elles s'occupent de leurs casseroles et puis ça ira beaucoup mieux".