publié le 30/01/2017 à 20:14

Noël le Graët ne fait pas (ou plus) l'unanimité au sein de la Fédération française de footbal. Le président en poste depuis 2011 a décidé de se représenter pour un autre mandat à la tête de la FFF, mais devra affronter une liste dissidente en mars prochain. En effet, selon les informations de RTL, Jacques Rousselot mènera la fronde face au président sortant et aura des soutiens de poids.



Le président de l'AS Nancy Lorraine aura sur sa liste Gervais Martel, le président du RC Lens ainsi que Jamel Sandjak, président de la Ligue Paris-Île-de-France. Cette nouvelle vient corroborer ce que révélait RTL le 11 janvier dernier, à savoir la possibilité de voir Noël Le Graët bousculer par des opposants au sein de la FFF par ce trio emmené par un ancien proche souvent cité comme un successeur potentiel.



La tâche s'annonce ardue car le bilan chiffré du patron actuel est plutôt remarquable. Le contrat de l'équipementier des Bleus a été renégocié à la hausse avec Nike, pendant que sportivement les Bleus ont terminé finalistes de l'Euro 2016 en France et ont surtout reconquis l'amour du public français. Chose loin d'être évidente à l’arrivée de Le Graët après la catastrophe de Knysna lors du Mondial 2010.