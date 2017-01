MINUTE PAR MINUTE - Les Pharaons égyptiens affrontent les Lions de l'Atlas du Maroc dimanche 29 janvier à 20 heures en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations.

Crédit : AFP/I.Sanogo Hervé Renard en janvier 2015

par Raphaël Bosse-Platière , Avec AFP publié le 29/01/2017 à 19:20

Avant le début de la Coupe d'Afrique des nations, il voulait insuffler "le renouveau du football marocain". Hervé Renard, déjà double vainqueur de la CAN avec la Zambie et la Côte d'ivoire, a mené le Maroc jusqu'en quarts de finale. Son équipe affronte l'Égypte dimanche 29 janvier (20 heures).



Privés de deux de leurs stars, Sofiane Boufal et Younès Belhanda, les Lions de l'Atlas ont finalement réussi à sortir des poules. Pour pallier les nombreuses absences, Hervé Renard a donc mis en place ce qu'il sait faire de mieux : un bloc très solide en 3-5-2 (ou 5-3-2 selon les points de vue) - qui avait montré son efficacité lors du sacre avec les Ivoiriens - une discipline collective stricte et un état d'esprit de battant. "Il faut avoir la force d'imposer son caractère et d'être présent dans la récupération", résume le technicien français à la veille de défier l'Égypte.



Les Marocains partent donc favoris face à leurs adversaires du soir. Et les statistiques vont dans leur sens : en douze confrontations, l'Égypte n'a pas remporté un seul match, le Maroc cinq. Mais les Pharaons ont terminé premiers de leur groupe, tandis que le Maroc