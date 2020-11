De nombreux joueurs comme le milieu de terrain Henrik Mkhitaryan (AS Rome) se sont mobilisés

publié le 23/11/2020 à 12:53

Ce week-end, lors de la 8e journée de Serie A, la plupart des joueurs et même certains entraineurs et arbitres, ont arboré une marque de maquillage rouge pour signifier leur lutte contre les violences faites aux femmes. C'est la quatrième année consécutive que le championnat de football italien se mobilise pour cette cause.

Ainsi, on a pu voir des joueurs comme Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) ou Zlatan Ibrahimovic (Milan AC), célébrer leurs buts avec une trace rouge sur la joue, symbole du mouvement initié par l'association WeWorld Onlus. "Donnons à la violence un carton rouge, ensemble", a tweeté le championnat italien.

Le choix de cette journée coïncide, comme les trois années précédentes, avec la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, ce mercredi 25 octobre. Les clubs de Serie A ont également tweeté des messages pour rappeler leur engagement dans cette cause, accompagnés de photos de leurs joueurs avec leur compagne, arborant la fameuse marque rouge.

.@mdeligt_04 e Annekee Molenaar si uniscono a @SerieA e @WeWorldOnlus per combattere la violenza sulle donne. Insieme diamo un #RossoAllaViolenza. Fallo anche tu! pic.twitter.com/HPZ1vGTL1N — JuventusFC (@juventusfc) November 20, 2020

🔴 Anche quest’anno ci uniamo a @SerieA e @WeWorldOnlus per combattere la violenza sulle donne.



Insieme possiamo mandare un segnale: diamo tutti #UnRossoAllaViolenza. pic.twitter.com/h7mzRxALxN — ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 21, 2020