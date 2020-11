Ligue des Nations, éliminatoires du Mondial 2022 : les dates des tirages

publié le 19/11/2020 à 19:43

Deux tirages en quatre jours. L'équipe de France saura jeudi 3 décembre qui de la Belgique, de l'Espagne ou de l'Italie elle retrouvera en demi-finale de la phase finale de la Ligue des Nations. Les deux premières affiches de ce "Final 4" sont programmées les mercredi 6 et jeudi 7 octobre 2021. Le match pour la 3e place et la finale doivent avoir lieu le dimanche 10 octobre 2021.

En principe, le tournoi aura lieu en Italie, vainqueur du groupe 1 devant les Pays-Bas et la Pologne, qui avaient également déposé leur candidature. L'Uefa dévoilera les villes et les stades retenus à l'occasion du tirage au sort. Il n'y aura pas de tête de série. En juin 2019, le Portugal avait accueilli (à Porto et Guimaraes) et remporté la première édition (victoire face aux Pays-Bas 1-0 en finale).

Quatre jours plus tard, le lundi 7 décembre, les regards seront tournés vers Zurich pour un autre tirage, celui des éliminatoires de la zone Europe pour le Mondial 2022 au Qatar (21 novembre-18 décembre). Ils s'étaleront de mars à novembre 2021. En tant que participants à la phase finale de la Ligue des Nations, les Bleus seront placés dans un groupe de cinq, et non de six équipes.

Les chapeaux connus le 26 novembre

Les chapeaux définitifs et les têtes de séries seront connus jeudi 26 novembre après la mise à jour du classement Fifa. Les premiers de chacun des 10 groupes décrocheront leur qualification directement pour la 22e Coupe du monde. Les 2es disputeront des barrages pour décrocher deux billets. La 13e place revenant à un pays européen sera attribuée via d'autres barrages, par la voie de la Ligue des Nations cette fois.

La France avait dominé un groupe dense avec la Suède, les Pays-Bas, la Bulgarie, la Biélorussie et le Luxembourg pour se rendre au Mondial 2018 en Russie. En 2019, elle a devancé la Turquie, l'Islande, l'Islande, l'Albanie, Andorre et la Moldavie dans son groupe de qualification à l'Euro 2020.