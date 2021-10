Arsène Wenger et Emmanuel Macron à Paris le 10 juin 2021

Arsène Wenger et Emmanuel Macron à Paris le 10 juin 2021 Crédits : Francois Mori / POOL / AFP

Emmanuel Macron se rendra jeudi 14 octobre sur plusieurs sites des Jeux Olympiques 2024, dont celui du village olympique en Seine-Saint-Denis. Il chaussera ensuite les crampons pour participer à un match de football caritatif avec le Variétés Club de France, qui célèbre son le 50e anniversaire, a annoncé mardi 12 octobre l'Elysée.

Le président de la République, fan déclaré de l'OM, est attendu à 17h15 à Poissy (Yvelines), dont le maire Karl Olive revendique sa proximité avec le chef de l'État. La recette du match, disputé face à l'équipe des soignants du centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye, sera donnée à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, présidée par son épouse Brigitte.

Sont notamment annoncés les champions du monde 1998 Marcel Desailly, Laurent Blanc, Christian Karembeu et Robert Pirès, Arsène Wenger, Claude Puel, les anciens Bleus Alain Giresse et Dominique Rocheteau, ou encore le joueur de tennis Richard Gasquet. Selon les informations de nos confrères de LCI, Emmanuel Macron devrait jouer au poste de milieu défensif et porter le numéro 3.

À cette occasion, Brigitte Macron se verra remettre un chèque de 50.000 euros au profit de de l'opération "Pièces Jaunes" lors du coup d'envoi donné par Marius Trésor. Une fois la rencontre terminée, une dîner sera organisé à l'Élysée afin de célébrer les 50 ans du Variétés Club de France.