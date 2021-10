Décès de Tapie : l'hommage de Macron à celui "qui avait une combativité à déplacer les montagnes"

"Hâbleur, charismatique, séduisant". Emmanuel Macron et son épouse Brigitte ont rendu hommage à Bernard Tapie, décédé à l'âge de 78 ans ce dimanche 3 octobre. Le couple présidentiel s'est dit "touché" par celui "dont l'ambition, l'énergie et l'enthousiasme furent une source d'inspiration pour des générations de Français".

"Cet homme qui avait une combativité à déplacer les montagnes et à décrocher la lune ne déposait jamais les armes, et livra bataille contre le cancer jusqu'à ses derniers instants", ajoute un communiqué de l'Élysée.

Homme politique, patron d'équipes sportives... "À ses multiples casquettes, il ajouta celle de patron de presse, à la tête de quotidiens comme La Provence, Nice-Matin et Corse-Matin", peut-on lire. Sans oublier sa carrière de comédien "qui se hissa en haut de l’affiche aux côtés de Fabrice Luchini et Pierre Arditi dans Hommes, femmes, mode d’emploi de Claude Lelouch", a salué Emmanuel Macron. "Il s’essaya au théâtre, apparut à la télévision dans le rôle du Commissaire Valence et comme consultant sportif, enregistra des quarante-cinq tours sur des titres écrits par Didier Barbelivien", retrace la présidence.

Et d'ajouter : "À la légende dorée se mêlèrent les ombres d’une chronique judiciaire : des procès perdus, de lourdes condamnations - des décisions qu’il aura contestées toute sa vie".