Pourquoi le football se joue-t-il à onze ?

On ne le remarque même plus : les équipes de foot comptent toutes onze joueurs. Ce nombre n'a pas été choisi au hasard. On a longtemps cru voir l'influence du sport national britannique, le cricket. Il s'agit d'une coïncidence, même si les deux sports sont nés dans le même pays.

Une autre piste vient du côté des universités britanniques. Les dortoirs des internats comptait dix étudiants et un surveillant, soit dix joueurs et un gardien de but. Logique, sauf que l'un des premiers matchs de foot, Sheffield FC contre Hallam FC, s'est joué en 1860 à 16 contre 16. À l'époque, il n'y avait pas de règlement : un autre match opposant Cambridge à Shrewsbury School s'est joué à 15 contre 25 !

L'équipe de onze joueurs vient après la définition de la taille d'un terrain de football. On estimait que pour qu'il y ait un minimum de spectacle, il fallait qu'un joueur ait suffisamment de temps pour contrôler le ballon, chercher un partenaire des yeux et lui faire une passe en trois secondes.

Mais si les joueurs sont trop nombreux, la pression vient trop vite et il est impossible de joueur. À l'inverse, des équipes trop peu nombreuses font perdre en vivacité de jeu. Après différents essais, on a fini par s'arrêter sur le chiffre de onze par équipe. Un standard qui permet de s'approcher de ces trois secondes de jeu, appliqué depuis 1863 !

