Coupe du monde : pourquoi il a fallu quatre pieds pour établir le record de buts

Olivier Giroud a battu le record de buts marqués en équipe de France. On va évoquer un autre record mythique en Coupe du Monde, celui de Just Fontaine… Les 13 buts marqués par Just Fontaine en 1958 en Suède. Un record particulier car il a fallu quatre pieds pour l’établir !

Parce que la veille de l’entrée dans la compétition, lors du tout dernier entrainement, Just Fontaine a abimé une de ses chaussures à crampons. Et à l’époque, il n'y a pas de sponsors, les joueurs viennent avec leur propre paire. Celle du buteur des Bleus est inutilisable. C’est la grosse galère !

Les Bleus avaient certainement une bonne étoile. Pas encore sur le maillot mais au-dessus de leur tête. Un des remplaçants, Stéphane Bruey faisait exactement la même pointure que Just Fontaine. Il s’est donc sacrifié en lui passant sa paire.

Ce sont donc les pieds de Just Fontaine mais dans les chaussures de Stéphane Bruey qui ont planté ces 13 buts mythiques. Voilà pourquoi je vous parlais de 4 pieds. C’est sans doute pour ça que 64 ans après, ce record tient toujours.

