Coupe du monde 2023 : pourquoi certaines joueuses des États-Unis refusent-elles de chanter l’hymne national ?

La majorité des joueuses ne chante pas The Star-Spangled Banner, l'hymne américain avant les matches du Mondial 2023. C'est un débat qui clive le pays de l'oncle Sam. Avant le match contre le Portugal (0-0) qui avait lieu le mardi 1ᵉʳ août, six joueuses des onze présentes sur le terrain au moment de l'hymne n'ont pas entonné les paroles du chant national. Mais pourquoi ce silence pendant l'hymne ?

Si aucune joueuse n'a souhaité donner une explication claire et précise, il est possible que les racines de cette action remontent à 2016, quand Megan Rapinoe, la célèbre capitaine des "USA", avait suivi l'initiative de Colin Kaepernick, joueur de football US des 49 ers de San Francisco qui s'était agenouillé pendant l'hymne pour dénoncer les inégalités et le racisme. Depuis des années, les joueuses, notamment par l'intermédiaire de Megan Rapinoe, luttent pour l'égalité des salaires avec l'équipe masculine ou encore pour les droits des personnes LGBTQIA+. En 2019, la capitaine avait expliqué qu'elle ne chanterait plus jamais l'hymne du pays.

Comme le rapporte Elle, la star a déclaré le 30 juin dernier : "En tant qu’athlètes professionnelles féminines, nous savons ce que sont les injustices, du moins celles que nous avons ressenties, et je pense qu’il est facile pour nous d’être des alliées dans d’autres domaines. Je pense que c’est le véritable héritage, le plus important, de cette équipe".

De vives critiques

Cette initiative a entrainé de vives réactions de la part de la journaliste Megyn Kelly qui a réagi de la manière suivante dans l'émission Sirius XM : "Elles ne font même pas l’effort de mettre la main sur le cœur alors que l’hymne retentit, alors qu’elles se tiennent debout et représentent le pays, vous, moi, les militaires et les gens qui ont donné leur vie pour le pays qu’elles représentent. C’était trop leur demander de mettre la main sur leur cœur, ou même, mon Dieu, de chanter ?".

Également, Nikki Haley, une ancienne gouverneure républicaine de Caroline du Sud, a affirmé sur Twitter que : "L’équipe féminine américaine de football vit le rêve américain. Elles sont nées dans le pays le plus libre et le plus juste du monde qui a récompensé leur travail acharné. Elles devraient se souvenir de cette bénédiction et des hommes et des femmes (comme mon mari) qui la défendront fièrement la prochaine fois que l’hymne national retentira".

L'ancienne joueuse de tennis Martina Navratilova lui a répondu en justifiant la décision des athlètes championnes du monde, qui défendent la nation en "jouant du mieux qu’elles peuvent et en gagnant la plupart du temps, pas en chantant". Elle a exhorté l'ex-élue "à trouver des solutions plutôt que de chercher des problèmes là où il n’y en a pas".