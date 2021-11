Coupe du monde 2022 : tout savoir sur la nouvelle formule des barrages

On se souvient tous de la main de Thierry Henry en 2009, qui permettait aux Bleus de se qualifier pour le Mondial 2010 en sortant l'Irlande en barrage retour. On se souvient encore du doublé de Mamadou Sakho en barrages face à l'Ukraine en 2013, permettant là encore aux Bleus de se qualifier pour la Coupe du monde 2014. Cette année, aucune frayeur pour les Bleus, qualifiés directement pour le Mondial au Qatar en terminant premiers de leur poule, notamment grâce au large succès de ce samedi soir face au Kazakhstan (8-0).

C'est d'autant plus une bonne nouvelle que nos champions du monde en titre s'évitent un nouveau format de barrages très périlleux. En effet, exit les matches aller et retour, les barragistes européens vont devoir jouer un mini-tournoi pour valider leur ticket pour le Qatar. C'est le cas notamment du Portugal de Cristiano Ronaldo, relégué au deuxième rang du groupe A après sa défaite face à la Serbie dimanche (2-1).

Comme le Portugal, ils seront 12 en Europe à participer aux barrages pour le Mondial 2022 : les 10 deuxièmes de groupe et les deux meilleurs vainqueurs de poule de la Ligue des Nations n'ayant pas réussi à terminer aux deux premières places dans ces éliminatoires.

Trois mini-tournois

Sur ces 12 barragistes dont on en connait déjà certains aujourd'hui (Portugal, Écosse, Russie, Suède, Pologne, Macédoine, Autriche, Pays de Galles ou République tchèque), seuls 3 seront qualifiés pour le Qatar. Ils seront donc répartis dans trois voies, pour disputer des demi-finales puis une finale.

Ces demi-finales seront tirées au sort et auront lieu les 24 et 25 mars prochain. Les six équipes avec le plus de points lors de la phase de groupes des éliminatoires seront têtes de série et auront l'avantage de recevoir lors de ces demi-finales. Les finales se dérouleront les 28 et 29 mars 2022 avec un tirage au sort pour savoir qui reçoit.