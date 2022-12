Coupe du monde 2022 : qui est Stéphanie Frappart, la première femme arbitre centrale d'un Mondial ?

Le sujet du jour. Cela fait 25 ans qu’elle officie sur les terrains français et n'a cessé de faire tomber des barrières. Stéphanie Frappart vient d'en franchir une nouvelle, en devenant la toute première femme à officier en tant qu’arbitre centrale dans une Coupe du monde.

Stéphanie Frappart fait partie des trois femmes retenues parmi les trente-six arbitres de champ de ce Mondial et dirigera le match Costa Rica - Allemagne, le jeudi 1ᵉʳ décembre 2022. À 38 ans, la Coupe du monde du Qatar est la suite logique de cette athlète, carriériste et méritante, d'une ascension fulgurante, dans un monde encore bien masculin.



Pourquoi on en parle ? Comment les arbitres sont-ils désignés pour la Coupe du Monde ? Ce sont les Fédérations qui proposent ? Y a-t-il des tests physiques imposés ? Stéphanie Frappart, est-elle devenue un modèle pour les femmes arbitres ? Y a-t-il toujours une forme d’ambivalence concernant la place des femmes dans l'arbitrage ?



