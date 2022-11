INVITÉE RTL - Marion Calais : "'Focus', c'est un beau travail d'équipe"

Focus, la "grande sœur" de Focus Dimanche, fête son premier anniversaire. Lancé en novembre 2021, le podcast de la rédaction de RTL, compte déjà 250 numéros. Ce rendez-vous d'info quotidien est présenté du lundi au jeudi par Marion Calais, et le vendredi par Anthony Martin et le service culture de RTL.

"C’est une superbe aventure Focus, confie Marion Calais. C’est toute la rédaction de RTL qui se mobilise tous les jours pour faire un podcast, pour prendre un sujet d’actu et l’expliquer, le creuser, prendre le temps. On prend 15 à 20 minutes tous les jours, c’est extrêmement rare, avec nos experts, nos spécialistes, nos reporters, nos correspondants. C’est un beau travail d'équipe."

En 2022, Focus s'est beaucoup intéressé à la guerre en Ukraine, à la situation sur le terrain, à Vladimir Poutine, aux principaux acteurs de ce conflit. "Il y a une vraie demande sur ces sujets-là, donc on continue de les traiter le plus régulièrement possible", explique la journaliste qui présente RTL Soir avec Julien Sellier.

L’épisode le plus écouté de Focus depuis son lancement, c’est Comment les médias russes racontent-ils le conflit ? "Cet épisode est intéressant parce qu’on parle beaucoup de la propagande, du matraquage dans les médias. Mais là on voulait prendre le temps de creuser de ce sujet, savoir ce que à quoi avait accès les Russes dans leurs médias. Comment ils faisaient pour s’informer au quotidien."

Mardi 29 novembre, Marion Calais reviendra, pour le "vrai premier anniversaire" de Focus (le premier numéro est sorti le 29 novembre 2021), sur son expérience de jurée d'assises. Un épisode exceptionnel.

>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au jeudi, Marion Calais et la rédaction de RTL reviennent sur un fait marquant de l’actualité avec les reporters, les correspondants et les experts de RTL. Et le vendredi, c'est Focus Culture avec Anthony Martin et l'équipe de Laissez-vous tenter. Et chaque dimanche, dans Focus Dimanche Mohamed Bouhafsi prend le temps de faire un zoom sur les sujets d’actualité de la semaine et donnent la parole à ceux qui la font.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info