Juger un crime : les secrets d’un juré d’assises

Le sujet du jour. À l'occasion du premier anniversaire du podcast Focus, Marion Calais raconte une expérience peu commune et peu racontée, dans laquelle cette dernière a laissé de côté sa casquette de journaliste pour devenir jurée, lors d'un procès aux assises.

Des procès qui regroupent des affaires de viols, de meurtres, d'assassinats ou vols à main armés. S'ils ne sont pas tous médiatiques, ils ont, en revanche, une même particularité. Aux assises, les décisions sont rendues par des magistrats, un président, deux assesseurs- accompagnés de jurés, composés de citoyens tirés au sort.

Partagée entre une forme de curiosité et un vertige teinté d’incrédulité, Marion Calais délivre les coulisses d'une salle des délibérés aux côtés d'une présidente de cour d'assises en exercice ainsi que Marie, une citoyenne appelée à devenir, comme Marion Calais, jurée d'assises.

Pourquoi on en parle ? Comment de simples citoyens deviennent-ils le temps d’une session d’assises des acteurs de la justice ? Que lui apportent-ils à la justice et surtout, que retirent-ils de cette expérience ?



