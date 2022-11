INVITÉ RTL - Un ancien agent du fisc raconte l'agression qu'il a subie

Lundi 21 novembre dans le Pas-de-Calais, un agent du fisc de 43 ans a été tué après avoir été séquestré avec une collègue dans le cadre d'un contrôle fiscal. La profession fait face à de plus en plus d'agressions, comme l'explique Raphael Dupenloup, syndicaliste et ancien vérificateur des impôts, invité de l'émission Focus ce dimanche 27 novembre.

Il raconte notamment l'agression qu'il a subie "lors d'une dernière intervention, comme pour les collègues". "En fait, j'étais dans une salle de réunion, il y avait le contribuable avec son comptable. Heureusement pour moi, la table était large et alors que je ne m'y attendais pas, il s'est levé, il a essayé de me foutre un coup de poing. Heureusement, comme je le dis, la table était large et donc il m'a raté", raconte-t-il.

Difficile pour Raphael Dupenloup de reprendre le travail après cet incident. "J'ai été choqué. Quand je suis rentré au bureau, j'en ai informé tout de suite mon chef de brigade et je peux vous assurer que l'après-midi, je n'ai pas travaillé. Je suis resté assis sur ma chaise à me demander ce qui m'était arrivé", dit-il.

