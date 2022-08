Coupe du monde 2022 : quelles sont les ambitions du Qatar ?

Le sujet du jour. C'est la Coupe du monde de football la plus controversée de l'histoire moderne. Dans moins de 100 jours, le Qatar, cet État à peine plus grand que l'Île de France, accueillera les grandes nations du ballon rond. Le match d’ouverture se tiendra le 20 octobre au stade Al-Bayt d’Al-Khor, au nord de Doha. Un jour plus tôt que prévu. Le pays hôte ouvrira la compétition face à l’Équateur.

Pourquoi on en parle ? L'ombre du soupçon entourant l’attribution de la Coupe du monde pèse toujours sur le Qatar. Le pays essuie également les critiques concernant les droits de l’homme, le coût environnemental gigantesque de l’événement et l’intérêt sportif (le calendrier sportif a été bousculé). Quels objectifs visent le Qatar ? Peut-il réussir son pari ?



Analyse. "C'est un État picrocholin, très enclavé, avec 300.000 sujets. Mais le Qatar est riche. Il est assis sur la première nappe de gaz au monde. C’est un État qui tente depuis 30 ans de jouer la carte du soft power dans le concert des nations, notamment à travers le sport, explique le géopolitologue Frédéric Encel, auteur des Voies de la puissance (Odile Jacob).

Et d'ajouter : "D'un point de vue du bilan carbone et humain, l’organisation de cette Coupe du monde est aberrant, sinon ubuesque. Un nombre important d’ONG tancent le Qatar pour la façon dont il fait travailler ses 2 millions d'étrangers. C’est un pays qui ne respecte pas les droits de l’homme et du travail. C’est un pays ultra conservateur, où l’homosexualité est interdite, ainsi que les relations sexuelles hors mariage."





