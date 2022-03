Coupe du monde 2022 : comment le Qatar se prépare-t-il à accueillir l'évènement ?

Le sujet du jour. Enquêtes pour corruption, exploitation des travailleurs sur les chantiers… Le mondial qatari est sujet à de nombreuses controverses. Malgré les polémiques, le monde entier se prépare à cet évènement qui aura lieu du 21 novembre au 18 décembre prochains. À la veille du tirage au sort du Mondial 2022, déjà 800.000 billets ont été vendus et près 1,2 million de supporters sont attendus. Depuis des mois voire des années, le pays se prépare et veut être à la hauteur. Sur les huit stades de foot prévus, sept ont été entièrement construits pour l'occasion.

Pourquoi on en parle ? Comment se présente l'évènement ? À quoi vont ressembler les stades ? Y a-t-il des nouveautés ? Le Qatar prend-il en compte la question environnementale et écologique ? Et la question sur les droits de l'homme ? Quelles sont les polémiques autour de cet évènement mondial ? Y a-t-il une réelle passion pour le foot au Qatar ? Que vaut son équipe ?

L'analyse. "Il y a la situation générale qui est particulière. C'est la coupe du monde la plus compacte de l'histoire. Tout va se dérouler dans un rayon de cinquante kilomètres autour de Doha. La capitale accueille d'ailleurs trois stades, trois sites de compétitions. Le stade le plus éloigné, c'est celui d'Al-Khor, à quarante-cinq kilomètres au nord de Doha. Il va accueillir le match d'ouverture avec la sélection qatarienne. Donc oui, des curiosités, il y en a beaucoup. Dans l'architecture, le design mais aussi dans la fabrication", explique Nicolas Georgereau du service des sports et envoyé spécial de RTL à Doha.

