Coupe du monde 2022 : pourquoi les matchs sont-ils aussi longs ?

Dans le match entre l'Angleterre et l'Iran, le temps additionnel a atteint des sommets.

LE JOURNAL MATINAL - Une victoire, un forfait et un record pour les débuts des Bleus

Depuis le début de cette Coupe du monde au Qatar, le temps de jeu des matchs atteint des niveaux impressionnants. Lors de la victoire (surprise) de l'Arabie saoudite face à l'Argentine, le temps additionnel de la seconde période a dépassé les 13 minutes. Les 28 minutes, si l'on cumule les deux mi-temps, ont même été atteintes à l'occasion de la victoire de l'Angleterre sur l'Iran (6-2).

Si le phénomène est constant depuis le début du mondial, ces nombreuses minutes ajoutées au chronomètre ne sont pas une surprise. En réalité, c'est une volonté de la FIFA. Pierluigi Collina, président de la commission de l'arbitrage, avait prévenu. L'ancien arbitre international avait annoncé que les officiels seraient "très attentifs" sur le temps de jeu effectif.

L'objectif, compenser tous les arrêts de jeu : recours à la vidéo, changements, soins, penaltys sifflés et célébrations. "On veut éviter les matches à 42, 43, 44 minutes de temps effectif", expliquait Pierluigi Collina avant le début de la compétition. Et au fil de cette Coupe du monde, les passionnés de ballon rond vont devoir s'habituer à cette tendance.

