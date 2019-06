publié le 03/06/2019 à 14:17

Habituée à jouer avec les garçons, Élise Bussaglia a dû attendre d'avoir 15 ans pour faire ses premiers pas dans une équipe exclusivement féminine, chez elle, dans les Ardennes, à Saint-Memmie. Des premiers pas alors effectuée à reculons, explique-t-elle aujourd'hui, du haut de ses 33 ans dont 16 dans le monde professionnel.



"Je me suis dit : 'est-ce qu'elles savent jouer au foot en fait ?', parce que j'en n'avais jamais vu jouer à part moi. Mes parents m'ont emmené voir un premier match de Saint-Memmie et j'ai été rassurée quand j'ai vu le niveau des filles (...) Et puis après j'ai intégré cette équipe de Saint-Memmie et j'ai passé des bons moments".

La native de Sedan va rapidement s'imposer comme l'une des meilleures de sa génération, et ainsi s'ouvrir les portes du prestigieux centre de formation de Clairefontaine. "C'était en 1998, se souvient-elle, et je vois Zidane en face de moi. Je me dis "wouah, moi aussi j'ai envie de faire ça", même si il n'y avait pas de clubs professionnels à ce moment-là. J'avais envie de vivre ça à fond et aujourd'hui je ne regrette pas de l'avoir fait".

1. Son parcours en club

Prendre des risques pour vivre ses rêves, une philosophie qui a également poussé Élise Bussaglia à tenter sa chance à l'étranger, en Allemagne avec Wolfsburg puis en Espagne sous les couleurs du FC Barcelone. "Ça m'a forcé à m'ouvrir. Cette barrière de la langue, ça ne pardonne pas. Soit tu t'ouvres aux autres, soit tu restes seule dans ton coin face à tes problèmes et tes difficultés".



La milieu de terrain passée par Juvisy, Montpellier, le PSG et Lyon, aujourd'hui à Dijon, aime les vraies rencontres. En revanche, se faire des amis sur les réseaux sociaux ce n'est pas sa tasse de thé. "J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'échange", explique celle qui aime s'éloigner de son téléphone portable.

2. Son parcours en sélection

Elle l'aura peut-être toutefois près d'elle le dimanche 7 juillet pour immortaliser le sacre rêvé des Bleues. Ensuite, elle devrait dire adieu à la sélection. Depuis 2003, Bussaglia en Bleu c'est 30 buts (9e meilleur total) en 188 sélections. Seule Sandrine Soubeyrand (1997-2013) a fait mieux avec 198 capes (17 buts). À titre de comparaison, le record chez les hommes appartient à Lilian Thuram avec 142 sélections. Zinédine Zidane en compte 108.

3. Ses qualités

En dépit de son âge et du choix de rejoindre un club de second plan, Dijon, l'hiver dernier, Élise Bussaglia garde la confiance de Corinne Diacre. À l'instar de Gaëthane Thiney, la joueuse d'1,63 m va apporter aux jeunes son expérience des grandes compétitions. Dès son premier match avec Dijon, elle s'est imposée comme la plaque tournante de sa nouvelle équipe, avec très peu de déchet dans ses passes, un sens du jeu au dessus de la moyenne.