publié le 09/07/2018 à 10:45

À la veille la demi-finale de la Coupe du Monde entre la France et la Belgique, il est temps de savoir ce que pensent les uns des autres. Et afin de prendre la température de chaque côté du Quiévrain, Pascal Praud exprimera son sentiment en tant que français, et Stéphane Pauwels, journaliste belge, éclaircira sur la manière dont sont perçus les Bleus en Belgique.



Et la première question du débat est simple : chaque équipe fait-elle peur aux supporters et observateurs adverses ? "Cette équipe me fait peur", confie Stéphane Pauwels. "Je suis peut-être le Belge le plus supporter de l'équipe de France. Ça fait longtemps que je dit que Didier Deschamps va amener cette équipe au bout", rappelle celui qui a martelé cette prédiction lors de ses participation à On refait le match sur RTL.

"Je ne comprends pas les Français qui sont toujours défaitistes avec cette équipe d'un entraîneur qui ne fait peut-être pas rêver dans le jeu, mais qui sait où il va", exprime le journaliste. Côté Pascal Praud, on semble ne pas être serein face à la force de frappe adverse. "Elle fait peur par son potentiel offensif", indique-t-il à propos de l'équipe de Belgique.

"Elle a la chance d'avoir un garçon qui s'appelle Eden Hazard, qui a grandi footballistiquement en France. Il était dans le centre de formation de Lille", rappelle Pascal Praud. "Il y a un peu de Zidane chez Eden Hazard", ose-t-il même. "Et peut-être qu'individuellement nous n'avons pas dans notre équipe un joueur de ce type", pense le journaliste de RTL. "Il y a également l'un des meilleurs gardiens du monde. Les individualités sont exceptionnelles", ajoute-t-il.