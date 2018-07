publié le 02/07/2018 à 07:21

France-Uruguay sera la première affiche des quarts de finale, vendredi 6 juillet à Nijni Novgorod, après la victoire ce week-end des Bleus contre l'Argentine (4-3) et celle de la Celeste sur le Portugal (2-1). "Vous me copierez cent fois : 'je ne dirai plus jamais du sélectionneur' !", lance Pascal Praud, avec un brin de mauvaise foi, lui qui n'avait pas dit que du bien des Bleus après les matches de poule.



"Je vous l'avais dit, il fallait attendre, impatients que vous êtes !", poursuit-il, toujours sur un ton moqueur. "C'est à la fin de la guerre qu'on compte les morts. Excusez-vous, Julien Sellier, devant cette France qui vous écoute et se réveille ! Excusez-vous, vous et vos semblables, qui provoquez ces jugements à l'emporte-pièces !", lance-t-il à l'adresse du présentateur de RTL Petit Matin.

"Didier Deschamps est un génie, tout était prévu, pensé, organisé, jusqu'à l'élimination de l'Espagne par la Russie. Elle a dominé, elle a multiplié les occasions, elle est dehors !", clame le journaliste.

"Après la défaite de l'Allemagne, appelons ça l'alignement des planètes qui sert l'équipe de France. Un favori de moins, bravo Deschamps !" Et de lancer, toujours avec cette mauvaise fois : "La faiblesse du premier tour était une ruse pour tromper l'ennemi. Moi-même, avec l'aval du sélectionneur, j'ai joué ce rôle du procureur pour suggérer une équipe de France affaiblie, alors que je sais depuis le départ qu'elle gagnera la Coupe du Monde".