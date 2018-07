publié le 30/06/2018 à 14:09

Nous sommes en 2006, Raymond Domenech est alors sélectionneur de l'équipe de France de football. Les Bleus viennent tout juste de tourner la page Zinédine Zidane et ont besoin d'un nouvel élan pour se qualifier pour l'Euro 2008 qui se jouera en Autriche et en Suisse.



Dans la liste pour affronter la Grèce en amical en novembre 2006, on retrouve notamment Thierry Henry ou encore Éric Abidal. Des nouveaux noms apparaissent comme celui de Karim Benzema et celui d'un attaquant de River Plate : Gonzalo Higuain.

Le jeune homme va bientôt souffler ses 19 bougies. Il est argentin et pas encore la star qu'il est aujourd'hui. Il va décliner cette sélection et sera sélectionné avec l'Albiceleste de Diego Maradonna en 2009.

Un père footballeur à Brest

Si Gonzalo Higuain a eu la possibilité de choisir entre la France et l'Argentine, c'est parce que son père, Jorge Higuain, a joué à Brest durant la saison 1987-1988. Gonzalo Higuain est né pendant cette période dans la sous-préfecture du Finistère, le 10 décembre 1987.



Mais le jeune homme n'a pas gardé une attache conséquente avec la France. Sa famille a quitté l'Hexagone l'année suivant sa naissance, en 1988, pour revenir en Argentine.

La FFF n'a pas réussi à le convaincre

Si celui qui évolue aujourd'hui à la Juventus de Turin a fait le choix de jouer avec l'Albiceleste, c'est avant tout un choix de cœur. Cela peut aussi s'expliquer par le fait que la Fédération française de football n'a pas tout fait pour attirer le joueur. Selon le camp Higuain, la France n'a pas envoyé d’émissaire pour convaincre "Pipita" de porter les couleurs bleu-blanc-rouge en sélection.