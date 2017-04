publié le 02/04/2017 à 21:52

Ce fut l'un des feuilletons du mercato estival 2016. Gonzalo Higuain, attaquant vedette du SSC Napoli, avait rejoint la Juventus Turin pour 90 millions d'euros. Club phare du championnat italien depuis son retour de Serie B (champion depuis 2011) et véritable ennemi des Napolitains, ce transfert a été vécu comme une véritable trahison par les tifosi du club de Faouzi Ghoulam (ancien joueur de Saint-Étienne (entre 2010 et 2014).



Depuis cette date "Pipita" est donc devenu l'ennemi numéro un du stade San Paolo. Juste après son départ des tags insultant envers l'Argentin décoraient les murs de la ville, ses maillots étaient brûlés.

Le speaker du stade de Naples "Decibel" Bellini avouait "un accueil particulier" pour Higuain : "Ce choix de partir dans une équipe qui est notre ennemie a fait de lui aussi notre ennemi, au sens sportif. C'est une histoire d'amour qui s'est terminée brutalement, sans raison. C'est quelqu'un qui a pris ma fille dans ses bras, on l'a tous aimé. Ce choix, on ne l'a pas compris et on ne l'a pas digéré. Moi je l'ai mal vécu."

Ce Dimanche, Gonzalo Higuain sera de retour à Naples, il aura droit à un accueil plutôt spécial... (@Eurosport_FR) pic.twitter.com/SnRRw0BXY5 — Actu Foot (@ActuFoot_) 31 mars 2017

Le Turinois a passé trois saisons dans la baie de Naples et y a inscrit 91 buts en 146 matches. Avec le Napoli il a gagné une Coupe d'Italie et une Supercoupe d'Italie en 2014. Lors des traditionnelles annonces d'équipes , le numéro neuf turinois a été sifflé au point de ne plus entendre le speaker du stade.

[VIDEO] La réaction du San Paolo à l'annonce d'Higuain https://t.co/QcZcs0pbch pic.twitter.com/D1K5wJwT9m — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 2 avril 2017